به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید و قدیم امروز یک‌شنبه در بازار یک میلیون و ۱۸ هزار تومان، نیم سکه ۵۳۷ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۴ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۴ هزار و ۱۱۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۲۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۶۸ تومان، هر یورو را ۳۹۶۸ تومان، هر پوند را ۴۹۶۸ تومان، لیر ترکیه ۱۲۵۰ تومان و درهم امارات را ۹۵۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یک‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)