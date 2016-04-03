۳۲۶ دستگاه اتوبوس از اردبیل راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعزام کاروان های راهیان نور از اسفندماه آغاز و تا هفته اول تعطیلات نیز تداوم داشت، تصریح کرد: تمامی سفرهای کاروان های راهیان نور بدون مشکل به پایان رسیده است.

مدیر کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان در خصوص وضعیت تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان در مقایسه با نوروز سال گذشته نیز تصریح کرد: از ۲۵ اسفندماه تا ۱۴ فرودین ماه چهار میلیون و ۷۳۹ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است.

به گفته رحمتی ورودی خودرو به استان ۴۳۹ هزار خودرو و خروجی نیز ۴۱۶ هزار خودرو است که بیشترین تردد با ۳۴۶ هزار خودرو در روز شش فرودین ماه به ثبت رسید.

وی تاکید کرد: تردد نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته در کل محورها کمتر از یک درصد افزایش را نشان می دهد.

به گفته مدیر کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان در عین حال ورود و خروج خودرو به استان ۶.۵ درصد افزایش و ورود و خروج به سرعین سه درصد کاهش را نشان می دهد.