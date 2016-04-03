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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۳۳

مدیر کل حمل‌ونقل اردبیل با مهر مطرح کرد؛

۳۲۶ دستگاه اتوبوس از اردبیل راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند

۳۲۶ دستگاه اتوبوس از اردبیل راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند

اردبیل – مدیر کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان اردبیل از اعزام ۳۲۶ دستگاه اتوبوس راهیان نور از این استان در تعطیلات نوروزی خبر داد.

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعزام کاروان های راهیان نور از اسفندماه آغاز و تا هفته اول تعطیلات نیز تداوم داشت، تصریح کرد: تمامی سفرهای کاروان های راهیان نور بدون مشکل به پایان رسیده است.

مدیر کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان در خصوص وضعیت تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان در مقایسه با نوروز سال گذشته نیز تصریح کرد: از ۲۵ اسفندماه تا ۱۴ فرودین ماه چهار میلیون و ۷۳۹ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است.

به گفته رحمتی ورودی خودرو به استان ۴۳۹ هزار خودرو و خروجی نیز ۴۱۶ هزار خودرو است که بیشترین تردد با ۳۴۶ هزار خودرو در روز شش فرودین ماه به ثبت رسید.

وی تاکید کرد: تردد نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته در کل محورها کمتر از یک درصد افزایش را نشان می دهد.

به گفته مدیر کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان در عین حال ورود و خروج خودرو به استان ۶.۵ درصد افزایش و ورود و خروج به سرعین سه درصد کاهش را نشان می دهد.

کد مطلب 3589397
محمد میرزایی ناطق

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