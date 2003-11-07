شهروندان مي توانند درباره جريمه هاي رانندگي شكايت كنند

مهندس محمد رئوفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : درصورت تصويب قانون جديد نحوه رسيدگب به تخلفات راهنمايي و رانندگي ، شكايات شهروندان نسبت به جريمه هاي راهنمايي و رانندگي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و راننده معترض پس از حضور در دادگاه در صورتيكه بتواند قاضي را قانع كند كه تخلفي انجام نداده ، جريمه منتفي مي شود ، اما اگر دلايل افسر پليس مبني بر متخلف بودن راننده قاضي را قانع كند در اين شرايط راننده متخلف علاوه بر مبلغ جريمه ، هزينه دادرسي را نيز بايد پرداخت كند .

وي افزود : در قانون جديد نحوه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي براي حمل و نقل ريلي كه تاكنون برنامه اي براي آن وجود نداشته طرح جامعي ارائه شده است ، همچنين چگونگي برخورد با متخلفين از مقررات حمل و نقل ريلي، استفاده از تجهيزات نوين نترل ترافيك و دوربين هاي عكسبرداري براي پاسگاههاي بين راهي در جاده ها از ديگر بندهاي اجرايي قانون جديد است كه مسلما با تصويب آن اين طرح قانونمند شده و با ضوابط خاص آموزشي و كنترلي به اجرا در مي آيد .

مهندس رئوفي اظهار داشت : قانون قبلي مربوط به سال 1350 بوده و در حال حاضر با توجه به گذشت مدت زيادي از وضع اين قانون و تغييرات و دگرگوني هاي اساسي كه در زمينه رانندگي در شهرهاي بزرگ و قوانين ترافيكي حاصل شده ، سعي كرديم تا با مطرح كردن قانون جديد و تصويب آن در بسياري از قوانين راهنمايي و رانندگي ، مقدار جرايم ، نحوه رسيدگي و اخذ آن تغييرات اساسي ايجاد شود .

وي افزود : اين قانون پس از تائيد هيات دولت طي چند روز گذشته از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد و به زودي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت .