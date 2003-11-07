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۱۶ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۳۷

در صورت تصويب قانون جديد راهنمايي و رانندگي :

شهروندان مي توانند درباره جريمه هاي رانندگي شكايت كنند

شهروندان مي توانند درباره جريمه هاي رانندگي شكايت كنند

دبير شوراي عالي ترافيك گفت : شهروندان مي توانند در صورت داشتن هرگونه اعتراض در مورد قبض جريمه هاي رانندگي خود به دادگاه مراجعه كنند تا در آنجا قاضي دادگاه در حضور راننده و افسر پليسي كه وي را جريمه كرده به تخلفات آنها رسيدگي كند .

 مهندس محمد رئوفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : درصورت تصويب قانون جديد نحوه رسيدگب به تخلفات راهنمايي و رانندگي  ، شكايات شهروندان  نسبت به جريمه هاي راهنمايي و رانندگي مورد رسيدگي قرار مي گيرد  و راننده معترض  پس از حضور در دادگاه در صورتيكه بتواند قاضي را  قانع كند كه تخلفي انجام نداده ، جريمه منتفي مي شود ،  اما اگر دلايل افسر پليس مبني بر متخلف بودن راننده   قاضي را قانع كند در اين شرايط راننده متخلف علاوه بر مبلغ جريمه ، هزينه دادرسي را نيز بايد پرداخت كند .

 وي افزود : در قانون جديد  نحوه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي براي  حمل و نقل ريلي  كه تاكنون برنامه اي براي آن وجود نداشته طرح جامعي  ارائه شده  است ،  همچنين چگونگي برخورد با متخلفين از مقررات حمل و نقل ريلي، استفاده از تجهيزات نوين نترل ترافيك و دوربين هاي عكسبرداري  براي پاسگاههاي بين راهي در جاده ها از ديگر بندهاي اجرايي قانون جديد  است كه مسلما با تصويب آن اين طرح قانونمند شده و با ضوابط خاص آموزشي و كنترلي به اجرا در مي آيد .

 مهندس رئوفي اظهار داشت :  قانون قبلي مربوط به سال 1350 بوده و در حال حاضر با توجه به گذشت مدت زيادي  از وضع اين قانون  و تغييرات و دگرگوني هاي اساسي كه در زمينه رانندگي در شهرهاي بزرگ  و قوانين ترافيكي حاصل شده ، سعي  كرديم  تا با مطرح كردن قانون جديد و تصويب آن در بسياري از قوانين راهنمايي و رانندگي ، مقدار جرايم ، نحوه رسيدگي و اخذ آن تغييرات اساسي ايجاد شود . 

 وي افزود : اين قانون پس از تائيد هيات دولت طي چند روز گذشته از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد و به زودي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت .  

کد مطلب 35894

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