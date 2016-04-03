فروش ۳۵۰میلیون تومانی بلیط موزه‌ ها واماکن تاریخی استان کرمانشاه

اصغر رشنو در گفتگو با خبرنگار مهر، از فروش بیش از ۳۵۰ میلیون تومان بلیط موزه و اماکن تاریخی استان کرمانشاه طی تعطیلات نوروز ۹۵ خبرداد.

وی همچنین از رشد ۵۲ درصدی درآمد حاصل از فروش بلیت های مذکور طی امسال نسبت به مدت مشابه در سال خبرداد و تصریح کرد: سال گذشته ۲۳۰ میلیون تومان بلیط به فروش رسیده که با افزایش حدود ۵۲ درصدی به ۳۵۰ میلیون تومان در امسال رسیده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه بخشی از درآمد فوق را مربوط به افزایش بهای بلیت های ورودی اماکن تاریخی و موزه ها دانست و تصریح کرد: البته حتی اگر این میزان افزایش را نسبت به بهای بلیت در سال گذشته مقایسه کنیم بازهم از رشد خوبی از این نظر نسبت به سال ۹۳ برخورداریم.

وی استان کرمانشاه را جزو استان های برتر از نظر درآمدهای حاصل از بلیت فروشی اماکن تاریخی و موزه ها دانست و تصریح کرد: استان کرمانشاه هم اکنون جایگاه چهارم کشور را از این نظر داراست و این در حالی است که سال گذشته در جایگاه ۱۵ کشور قرار داشت.

رشنو افزود: هم اکنون استان کرمانشاه با ارتقا ۱۱ پله ای در جایگاه چهارم کشور و پس از استان های شیراز، اصفهان و خراسان رضوی قرار دارد.