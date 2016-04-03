ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سفرهای نوروزی تجربه بررسی وضعیت امکانات گردشگری شهرستان را فراهم ساخت، تصریح کرد: ما در زیرساختهای اقامتی و راه نیازمند بهبود وضع موجود هستیم.
وی افزود: شهرستان مشگین شهر توانسته است جایگاه خود را به عنوان مقصد گردشگری تثبیت کند و با این وجود برای توسعه گردشگری لازم است زیرساختهای متعدد شهرستان بهبود یابد.
فرماندار مشگین شهر اجرای طرحهای سرمایهگذاری را از جمله برنامههای شهرستان دانست و تأکید کرد: در حوزه گردشگری از طرحهای سرمایهگذاری جدید استقبال میشود.
وی در تشریح وضعیت سفرهای نوروزی نیز اضافه کرد: اقامت گردشگران نوروزی این شهرستان بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نفر بود.
به گفته امامی شهر بیشترین بازدید از جاذبههای تاریخی و فرهنگی و طبیعی این شهرستان است و پل معلق، مجتمعهای آبدرمانی، جاذبههای تاریخی از جمله سایت باستانی شهریری، امامزاده سید سلیمان و تفرجگاههای طبیعی به ترتیب بیشترین بازدید را داشته اند.
وی افزود: در مجموع ۹۵ هزار و ۲۵۰ بازدید از مجتمعهای گردشگری، ۹۶ هزار و ۷۶۰ بازدید از جاذبههای طبیعی و ۱۳ هزار و ۵۰ بازدید از جاذبههای تاریخی شهرستان به ثبت رسیده است.
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