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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۵۰

فرماندار مشگین شهر در گفتگو با مهر؛

امسال توسعه زیرساخت‌های گردشگری مشگین شهر دنبال می‌شود

امسال توسعه زیرساخت‌های گردشگری مشگین شهر دنبال می‌شود

مشگین شهر - فرماندار مشگین شهر گفت: در سال جاری توسعه زیرساخت‌های مختلف گردشگری این شهرستان دنبال خواهد شد.

ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سفرهای نوروزی تجربه بررسی وضعیت امکانات گردشگری شهرستان را فراهم ساخت، تصریح کرد: ما در زیرساخت‌های اقامتی و راه نیازمند بهبود وضع موجود هستیم.

وی افزود: شهرستان مشگین شهر توانسته است جایگاه خود را به عنوان مقصد گردشگری تثبیت کند و با این وجود برای توسعه گردشگری لازم است زیرساخت‌های متعدد شهرستان بهبود یابد.

فرماندار مشگین شهر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را از جمله برنامه‌های شهرستان دانست و تأکید کرد: در حوزه گردشگری از طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید استقبال می‌شود.

وی در تشریح وضعیت سفرهای نوروزی نیز اضافه کرد: اقامت گردشگران نوروزی این شهرستان بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نفر بود.

به گفته امامی شهر بیشترین بازدید از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و طبیعی این شهرستان است و پل معلق، مجتمع‌های آب‌درمانی، جاذبه‌های تاریخی از جمله سایت باستانی شهریری، امامزاده سید سلیمان و تفرجگاه‌های طبیعی به ترتیب بیشترین بازدید را داشته اند.

وی افزود: در مجموع ۹۵ هزار و ۲۵۰ بازدید از مجتمع‌های گردشگری، ۹۶ هزار و ۷۶۰ بازدید از جاذبه‌های طبیعی و ۱۳ هزار و ۵۰ بازدید از جاذبه‌های تاریخی شهرستان به ثبت رسیده است.

کد مطلب 3589410
محمد میرزایی ناطق

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