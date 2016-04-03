دانشگاه شرق شناسی ایران و گرجستان تأسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، رئیس دانشگاه پیام نور با دکتر گوباز سانیکیدزه معاون مجلس و رئیس گروه دوستی گرجستان و ایران و شالوا کیکناولیدزه نماینده مجلس و قائم مقام کمیته مسائل قفقاز مجلس گرجستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار رئیس دانشگاه پیام نور ضمن تاکید بر گسترش روابط دانشگاهی با کشور گرجستان، امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور و دانشگاه گرجستان را مرحله جدید روابط علمی- دانشگاهی بین دو کشور دانست.

وی دانشگاه پیام نور را در زمینه روابط بین المللی، دانشگاهی توانمند دانست که می تواند در زمینه های متعدد خدمات گسترده ای ارائه دهد.

دکتر سانیکیدزه معاون مجلس و رییس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دو دانشگاه، به سطح بالای آموزش و پرورش، ساختار دانشگاهی و ارزش جهانی دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

وی ضمن اعلام آمادگی مجلس گرجستان برای حمایت از هرگونه همکاری مشترک دانشگاهی بین ایران و گرجستان، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری بین دو کشور، دانشگاه مشترک شرق شناسی ایران و گرجستان در آینده ای نزدیک تاسیس شود