فروش ۲۱۹ میلیارد ریال سهم دولتی در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوازدهمین ماه سال گذشته تعداد ۷۴ میلیون سهم دولتی به ارزش ۲۱۹ میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شد.

همچنین بر اساس آمار شرکت بورس، این سازمان در بهمن پارسال فروشنده تعداد ۴۱۶۲ میلیون سهم دولتی به ارزش ۵۴۹۰ میلیارد ریال، دی ماه فروشنده تعداد ۲۳۴۶ میلیون سهم دولتی به ارزش ۱۰۰۷۴ میلیارد ریال، آذر ماه فروشنده تعداد ۱۰۰ هزار سهم دولتی به ارزش ۰.۰۴ میلیارد ریال، آبان ماه فروشنده تعداد ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار سهم دولتی به ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، مهر ماه فروشنده ۴۰۰ هزار سهم به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال، شهریور ماه فروشنده یک میلیون سهم دولتی به ارزش ۲ میلیارد ریال، مرداد ماه فروشنده ۳ میلیون سهم دولتی به ارزش ۱۷ میلیارد ریال، تیر ماه فروشنده یک میلیون سهم دولتی به ارزش یک میلیارد ریال و فروردین ماه سال گذشته فروشنده ۸۰ میلیون سهم دولتی به ارزش ۱۴۴ میلیارد ریال در بورس بوده است.

اما در خرداد و اردیبهشت ماه سالی که گذشت نیز سهمی توسط خصوصی سازی در بورس واگذار نشد.