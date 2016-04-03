علیاصغر کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تیم فجر قبل از بازی با مس رفسنجان تأکید کرد: شناخت کامل و لازم را از این تیم داریم و برای کسب سه امتیاز وارد زمین خواهیم شد.
وی ادامه داد: وضعیت روحی و تاکتیکی تیم فجر مناسب است و بازیکنان با تمام توان برای صعود به لیگ برتر تلاش میکنند.
سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز تأکید کرد: هفته گذشته نباید امتیاز از دست میدادیم که متأسفانه این اتفاق افتاد اما بازیکنان بهطور حتم کمبودها را جبران میکنند.
کلانتری یادآور شد: تمامی فکر و برنامهها برای چند بازی باقیمانده و کسب امتیاز برای صعود به لیگ برتر است.
وی افزود: فاصله امتیاز ما با دیگر تیمها زیاد نیست و تلاش خواهیم کرد به هیچ موضوعی بهغیراز صعود و موفقیت تیم فوتبال شهید سپاسی فکر نکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در حال حاضر با ۴۹ امتیاز در مکان پنجم جدول قرار دارد اما بهغیراز تیم پیکان اختلاف امتیاز تیم فجر با تیمهای دوم و سوم جدول دو امتیاز است.
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