زنان، تبیین کننده اقتصاد مقاومتی در خانواده باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در آئین تقدیر از کارکنان زن در وزارت دادگستری با اشاره به ایام بزرگداشت مقام زن و مادر افزود: امروز، روز قدردانی از زنانی است که هم در عرصه خانواده تلاش می کنند و هم عهده دار مسئولیت های خطیر در جامعه هستند.

وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه حقوق در کشور افزود: حقوق، جایگاه حق را در جامعه مشخص می کند و امروز بخش مهمی از جایگاه حقوقی کشور به زنان اختصاص دارد.

وی با اشاره فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در شعار سال جدید(اقدام و عمل) تصریح کرد: آنچه در عرصه امروز کشور اهمیت دارد، اقدام به هنگام و عملیاتی کردن برنامه هاست.

پورمحمدی با اشاره به جایگاه شخصیتی حضرت زهرا (س) گفت: ایشان بانویی تکریم شده هستند که در تمامی عرصه های زندگی همراه پدر، همسر و ولایت بودند چنانکه در سوره کوثر به جایگاه شخصیتی ایشان تاکید شده است.

وی در ادامه به تبیین جایگاه انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: ملت ایران فارغ از پیشرفت های علمی در عرصه بین المللی به حیات طیبه و حقیقت ناب انسانی توجه دارد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: امروز، حقیقت انسانی در شخصیت زنان و مادران کشورمان متجلی است.

وی با اشاره به تعبیر امام راحل درباره جایگاه زنان گفت: امام (ره) فرمودند از دامن زن مرد به معراج می رسد که این نکته به جایگاه شخصیت سازی و تربیتی زنان تاکید دارد.

پورمحمدی تاکید کرد: انقلاب اسلامی اگر می خواهد به جایگاه والا برسد باید به زنان توجه کند چرا که بیشترین هجمه ها برای به انحراف کشیدن زنان صورت می گیرد.

وی با اشاره به جایگاه زنان در اقتصاد مقاومتی افزود: امروز بانوان در جامعه نقش پررنگی دارند که با برنامه ریزی، صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات می توانند فرهنگ مصرف را تغییر دهند.

پورمحمدی تاکید کرد: زنان می توانند با برنامه ریزی قوی، تبیین کننده اصلی اقتصاد مقاومتی در خانواده باشند.

وزیر دادگستری با اشاره به روز عفاف و تحکیم خانواده گفت: امروز نگرانی همه ما بحث تربیتی و تبیین حجاب و پاکدامنی است که متاسفانه درگیر آسیب های جدی است.

وی با بیان اینکه تحمیل و اجبار برای تبیین عفاف و حجاب اثری ندارد، تاکید کرد: باید باور عمیق قلبی برای حفظ عفاف و حجاب در میان زنان جامعه تسری یابد.

وزیر دادگستری گفت: زنان حقوقدان باید مسئله حقوق انسانی و کمال گرایی را در میان دختران جامعه ترویج دهند.