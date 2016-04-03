به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال جدید تا کنون خبرهای مختلفی درباره آمار فروش فیلم های نوروزی توسط پخش کننده های این آثار منتشر می‌شد و حالا جدیدترین آمار از فروش فیلم ها به صورت رسمی از سوی روابط عمومی سازمان سینمایی اعلام شده است.

محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر سینمای حرفه ای با اشاره به استقبال مردم از فیلم های «من سالوادر نیستم!»، «۵۰ کیلو آلبالو»، «بادیگارد»، «ابد و یک روز»، «خشم و هیاهو»، «کفشهایم کو؟» و «کوچه بی نام» که در اکران نوروزی سال ۹۵ به نمایش در آمدند فروش این آثار را بدین شرح اعلام کرد:

«من سالوادر نیستم!» ۸ میلیارد تومان

«۵۰ کیلو آلبالو» ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

«بادیگارد» ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

«ابد و یک روز» ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

«خشم و هیاهو» ۳۵۰ میلیون تومان

«کفشهایم کو؟» ۳۰۰ میلیون تومان

ادامه اکران فیلم «کوچه بی نام» ۶۷۰ میلیون تومان (در ایام نوروز)

جمع فروش آثار سینمایی در ایام نوروز امسال ۱۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان بوده است و این در حالی است که اکران نوروزی سینمای ایران در سال ۹۴، ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش داشته است.

امسال اکران نوروزی فیلم ها به دلیل استقبال مخاطبان تا اذان صبح ادامه داشته است.