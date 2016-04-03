شهرام دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال تعویق انتخابات به خاطر تایید شدن اساسنامه در هیات دولت و ماموریت وزارت ورزش به علی کفاشیان در این خصوص، گفت: شنیده‌ام که وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده اگر نامه تاییدیه اساسنامه فدراسیون فوتبال به هیات دولت منعکس شود، شخص وزیر می‌تواند ظرف دو تا سه هفته این تاییدیه را بگیرد. ظاهرا وزیر این قول ضمنی را داده است و در اینصورت انتخابات سر موقع برگزار خواهد شد.

وی افزود: نظر شخصی من این است که انتخابات به تعویق نیافتد و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت برگزار شود. البته اگر اساسنامه تا زمان مقرر به تایید هیات دولت نرسد، انتخابات عقب خواهد افتاد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره حمایت وزارت ورزش از یکی، دو کاندیدای خاص در انتخابات پیش رو، تاکید کرد: من با مسئولان وزارتخانه صحبت داشتم. آنها تاکید داشتند که برایشان فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس فدراسیون شود.

دبیری در پاسخ به این سئوال که با شرایط موجود احتمال انتخاب کدام کاندیدا بیشتر از سایرین است، گفت: اگر شرایط همینطور باشد و انتخابات به تعویق نیافتد، احتمال انتخاب مهدی تاج از سایرین بیشتر است.