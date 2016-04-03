حوادث ترافیکی روز گذشته قم ۸ مجروح و یک کشته برجای گذاشت

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آخرین روز طرح نوروزی اورژانس قم چهارمین فوتی سرصحنه تصادفات جاده‌ای در قم بوقوع پیوست.

وی گفت: واژگونی خودروی پژو در اتوبان قم - تهران منجر به فوت در دم آقای حدود ۴۵ ساله و همچنین مجروح شدن چهار نفر دیگر شد که بالگرد اورژانس ۱۱۵ جهت انتقال مجروحان به محل حادثه اعزام شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم عنوان کرد: واژگونی خودروی پراید در کمربندی امام علی(ع) چهار مجروح برجای گذاشت.

وی اضافه کرد: با اعلام وقوع حادثه بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه جهت انتقال مجروحان به مرکز شهید بهشتی اعزام شدند.