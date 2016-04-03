به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی ظهر یکشنبه در نشست با دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان های استان کارنامه فعالیت شورای هماهنگی لرستان در سال گذشته را درخشان دانست و اظهار داشت: طی سال گذشته به‌طور میانگین در هر ماه ۱۱ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان های استان برگزار شد.

رتبه هفتم شورای هماهنگی مواد مخدر لرستان در کشور

وی فعالیت اعضاء شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان را شبانه روزی خواند و بیان داشت: مطابق آخرین رتبه بندی صورت گرفته شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان در ۱۰ ماه سال ۹۴ رتبه هفتم کشور را کسب کرد و در آیتم حضور دبیر در شهرستان ها رتبه دوم را به دست آورد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان بر لزوم حضور فرمانداران در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هر شهرستان تاکید کرد و افزود: از آنجا که مواد مخدر یکی از چهار بحران هزاره سوم محسوب می شود لازم است تمامی ۲۱ عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هر شهرستان در جلسات آن شرکت کنند.

آقامیرزایی رتبه بندی ماهیانه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ها و کمیته های تخصصی آن ها را از اولویت های سال ۹۵ دانست و گفت: کمیته های تخصصی شهرستان ها شامل کمیته حقوقی، کمیته پیشگیری، کمیته مقابله و کمیته درمان بوده که باید هر ۴۵ روز یکبار تشکیل جلسه دهند با این حال کمیته های تخصصی برخی شهرستان ها بسیار ضعیف عمل می کنند.

ایجاد کمپ های مجاز ترک اعتیاد در ۷ شهرستان لرستان

وی بر ضرورت تقویت سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه مواد مخدر تاکید کرد و افزود: این سازمان ها در حوزه پیشگیری می توانند بازوی توانمندی برای ما باشند لذا با تسهیل در صدور مجوز برای آن ها می توان از این ظرفیت در شهرستان ها استفاده کرد. همچنین لازم است در بحث توزیع اعتبارات بین سمن ها نظارت درستی از سوی سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی صورت گیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به اینکه حدود ۲۰ هزار نفر عضو NA در استان وجود دارد، عنوان کرد: شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان ها باید با مراکز NA ارتباط خوبی داشته باشند.

آقامیرزایی تاکید کرد: لازم است شناسنامه هر شهرستان، لیست بهبودیافتگان و لیست نقاط آلوده شهری و روستایی توسط شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هر شهرستان تهیه شده و کارهای اطلاعاتی در بحث برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تا سال گذشته هفت شهرستان استان فاقد مرکز اقامتی میان مدت بودند اضافه کرد: طی سال گذشته مجوز ایجاد کمپ مجاز برای شهرستان های الیگودرز، ازنا، بروجرد، رومشکان، سلسله، دلفان و دوره چگنی صادر شد و اکنون این مراکز در حال ارائه خدمات هستند.

جمع آوری کمپ های ترک اعتیاد غیر مجاز تا پایان اردیبهشت ماه

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان به وجود ۴۵ کمپ درمانی در سطح استان اشاره کرد و گفت: تا سال ۹۴ در بسیاری از شهرستان های استان کمپ های غیر مجاز فراوانی وجود داشت به‌طوریکه طی یک هفته در شهر خرم آباد ۱۴ کمپ غیرمجاز جمع آوری شد.

آقامیرزایی با تاکید بر اینکه تا آخر اردیبهشت امسال باید تمامی کمپ های غیر مجاز استان جمع آوری شوند، افزود: لازم است تیم نظارت بر کمپ ها در سطح شهرستان ها راه اندازی شود بدین منظور در حال افزایش تیم پایش بوده و خود به شخصه ظرف پنج ماهه اول سال جاری تمام کلینیک های استان را یکبار بازدید خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات استان طی سال های گذشته بحث تزریق و انتقال بیماری های واگیردار بود، افزود: در حال حاضر معتاد تزریقی در استان وجود ندارد.

آقامیرزایی یادآور شد: طی سال گذشته حدود ۱۰۰ زن متجاهر به مرکز ماده ۱۶ زنان خرم آباد انتقال داده شدند که ۳۰ نفر از آن ها اعتیاد را ترک کرده اند.