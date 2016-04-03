تصادف خودرو جان موتور سوار را گرفت

مسعود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته راس ساعت ۲۲ و ۴۴ دقیقه دقیقه طی تماس شهروندان با تلفن ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبر حادثه تصادف در مسیر بلوار گلستان اطلاع داده شد.

وی افزود: ستاد فرماندهی از نزدیکترین ایستگاه تیم های امداد و نجات را به محل اعزام کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: آتش نشانان سه دقیقه بعد در محل حادثه حاضر و مشاهده کردند که یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد داشته که راکب موتورسیکلت بر اثر شدت جراحات در محل تصادف فوت کرده است.

حق شناس بیان کرد: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل و انتقال جسد موتورسوار به آمبولانس، محل را به سمت ایستگاه خود ترک کردند.