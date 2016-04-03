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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

رئیس اداره سنجش آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان خبرداد:

سنجش مهارت بیش از ۵۴ هزار نفر طی یک‌سال گذشته در استان همدان

سنجش مهارت بیش از ۵۴ هزار نفر طی یک‌سال گذشته در استان همدان

همدان- رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان گفت: در یک سال گذشته تعداد ۵۴ هزار و ۳۶۶ نفر در آزمون‌های مهارت شرکت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه ای استان همدان، احمد سیفی با اشاره به برگزاری ۲۰ مرحله آزمون در یکسال گذشته در استان همدان، افزود: این آزمونها شامل ۱۶ مرحله آزمون هماهنگ، تفاهمنامه و صنعت ساختمان کشوری و  ۴ مرحله آزمون ادواری در استان است .

وی ادامه داد: در یکسال گذشته تعداد ۴۲ هزار و ۲۹۹ نفر در آزمونهای هماهنگ کشوری و ۳ هزار و ۸۵۳ نفر در آزمونهای ادواری شرکت کردند.

رئیس اداره سنجش آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان با اشاره به شرکت پنج هزار و ۸۱۷ نفر در آزمونهای صنایع ساختمان و دو هزار و ۳۹۷ نفر در آزمونهای تفاهم نامه استان همدان، یادآور شد: از این تعداد ۲۵ هزار و ۹۸۴ نفر زن و ۲۸ هزار و ۳۸۲ نفر مرد بوده اند.

کد مطلب 3589446

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