به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه ای استان همدان، احمد سیفی با اشاره به برگزاری ۲۰ مرحله آزمون در یکسال گذشته در استان همدان، افزود: این آزمونها شامل ۱۶ مرحله آزمون هماهنگ، تفاهمنامه و صنعت ساختمان کشوری و ۴ مرحله آزمون ادواری در استان است .

وی ادامه داد: در یکسال گذشته تعداد ۴۲ هزار و ۲۹۹ نفر در آزمونهای هماهنگ کشوری و ۳ هزار و ۸۵۳ نفر در آزمونهای ادواری شرکت کردند.

رئیس اداره سنجش آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان با اشاره به شرکت پنج هزار و ۸۱۷ نفر در آزمونهای صنایع ساختمان و دو هزار و ۳۹۷ نفر در آزمونهای تفاهم نامه استان همدان، یادآور شد: از این تعداد ۲۵ هزار و ۹۸۴ نفر زن و ۲۸ هزار و ۳۸۲ نفر مرد بوده اند.