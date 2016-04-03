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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

ضریب امنیتی در فرودگاه های كشور در مطلوب ترین وضعیت است

ضریب امنیتی در فرودگاه های كشور در مطلوب ترین وضعیت است

جانشین پلیس پیشگیری ناجا، ضریب امنیتی در فرودگاه های کشور را مطلوب ارزیابی كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی با حضور در قرارگاه نوروزی ابوذر ستاد پلیس فرودگاه های کشور ضمن تبریک سال نو، از تلاش و زحمات شبانه روزی کارکنان این پلیس در راستای اجرای طرح «تامین نظم و امنیت تعطیلات نوروز سال ۹۵» در حوزه استحفاظی فرودگاه ها قدردانی کرد.

وی، عملکرد پلیس فرودگاه ها در مجموعه ستاد، پشتیبانی عملیاتی و یگانهای تابعه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: عدم وقوع هرگونه سرقت در سطح فرودگاه های کشور از شاخص ترین دستاوردها بوده و احقاق این موضوع جزء برنامه ها و اهداف سازمانی ناجا است.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی، ساختار نظام مند و تشکیل کمیته های پنج گانه، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود از جمله بهره گیری از مانیتورینگ فرودگاهی، ارائه هشدارهای پلیسی و نیز همکاری مردم؛ وقوع سرقت در فرودگاه ها به صفر رسید.

سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه ضریب امنیتی در فرودگاه ها در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد، گفت: با تلاش شبانه روزی کارکنان پلیس فرودگاه، امنیت پایدار در این حوزه برقرار بوده و این مهم در شرایطی حاصل شد که شاهد ناامنی، عملیات های انتحاری و انفجاری در برخی کشورها هستیم.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا با بیان این که حساسیت فرودگاه ها باعث شده که هرگونه اتفاق امنیتی سریعاً در سطح جهان مخابره شود، تاکید کرد: فرودگاه های کشور، راه آهن، ایستگاه های مترو و مراکز جمعیتی از مهمترین مراکز هستند و با مراقبت و هوشیاری هیچ گونه خلاء امنیتی در این مراکز نباید وجود داشته باشد.

کد مطلب 3589448

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