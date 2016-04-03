حوادث جاده ای در تربت حیدریه ۴ قربانی گرفت

رضا مومن زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح امداد جاده ای نوروزی از ۲۵ اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی اظهار کرد: در این مدت تعداد مراجعه کنندگان حضوری به پایگاه های امداد و نجات جاده ای تربت حیدریه ۴۱۳ نفر بوده است.

وی افزود: در ایام طرح نوروزی امداد و نجات در تربت حیدریه ۲۰ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد چهار نفر جان خود را از دست دادند و شش نفر نیز توسط نیروهای جمعیت هلال احمر این شهرستان به مراکز درمانی منتقل شدند.

مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان تربت حیدریه خاطرنشان کرد: نیروهای جمعیت هلال احمر شهرستان تربت حیدریه در این مدت به دو نفر اسکان داده شد.

وی تعداد خودروهای مراجعه کننده به پست های هلال احمر در شهرستان تربت حیدریه را ۲۳ هزار و ۸۳ مورد دانست و بیان کرد: هفت هزار و ۱۵۹ نفر از مسافران نوروزی به خیمه های نماز پست های هلال احمر در این ایام مراجعه کردند.

مومن زاده با اشاره به مراجعه هفت هزار و ۸۶۸ کودک به ایستگاه های فرهنگی آموزشی این پست ها در تربت حیدریه گفت: ۱۶ هزار و ۵۳۲ محصول فرهنگی در بین مسافران نوروزی توسط ایستگاه های هلال احمر این شهرستان توزیع شد.

وی ابراز کرد: هفت هزار و ۲۸۵ نفر آمار مراجعه کنندگان نوروزی به ایستگاه های سنجش سلامت و ۱۲ هزار و ۴۵۵ نفر نیز آمار توزیع نقشه های راهنما در میان مسافران نوروزی توسط جمعیت هلال احمر تربت حیدریه است.

مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان تربت حیدریه از توزیع ۱۰ هزار و ۳۴۵ بروشور آموزشی توسط هلال احمر شهرستان تربت حیدریه در میان مسافران نوروزی خبر داد و افزود: ۹۰ هزار و ۴۴۲ نفر آمار آموزش دیدگان در کمپین «نه به تصادفات جاده ای» هلال احمر شهرستان تربت حیدریه در ایام تعطیلات نوروزی است.