بیش از ۵۰ هزار مسافر در کهگیلویه و بویراحمد سیزده را به در کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهرستان گچساران رکورددار اسکان نوروزی در استان است و در سیزده فروردین امسال نیز ۲۲ هزار و ۴۶۴ نفر در این شهرستان اسکان داده شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای تعطیلات نوروزی ۲۹۵ هزار و ۲۶۰ نفر از جاذبه‌های استان دیدن کرده اند، اظهار داشت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۳۶۹ در استان اسکان داده شدند.

باقری با اشاره به جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و زیارتی استان تصریح کرد: جاذبه های طبیعی و اماکن زیارتی استان چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد گردشگر پذیرترین نقاط استان بودند که از این میان منطقه تفریحی و طبیعی شلال‌دان باشت، حرم مطهر بی‌بی حکیمه (س) در شهرستان گچساران و طبیعت منطقه سرفاریاب با حضور تعداد بیشتری از مسافران نوروزی مواجه شدند.

وی افزود: در این ایام ۴۰ هزار گردشگر از منطقه زیبای تفریحی شلال‌دان باشت دیدن کردند و بسیاری از این گردشگران در این مکان اسکان یافتند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه یکی از مهمترین جاذبه های مذهبی استان مرقد مطهر بی بی حکیمه است، گفت: در ایام نوروز ۳۰ هزار زائر از سراسر کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس برای زیارت به حرم مطهر بی‌بی حکیمه مشرف شدند.

باقری منطقه سرفاریاب را از دیگر مناطق دیدنی استان با بازدید بیشتر مسافران نوروزی عنوان کرد و افزود: ۲۵ هزار مسافر در این ایام از این منطقه زیبا و دیدنی بازدید کردند.