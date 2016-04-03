به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله موسوی بهار ظهر یکشنبه در جمع معاونان، مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان کرد: بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان درگذشته اغلب ضرر ده بودند که خوشبختانه تراز مالی‌ آنها بعد از ۲۹ سال مثبت شده است.

موسوی بهار مراکز درمانی را موتورهای مولد پول در دانشگاه دانست و گفت: سال گذشته سخت‌ترین سال مالی بود و کشورهای تولیدکننده نفت با مشکلات زیادی مواجه شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه براساس پیش‌بینی اقتصاددانان شرایط اقتصادی کشور بهبود می‌یابد، به حرکت رو به رشد نمودارهای پژوهشی دانشگاه اشاره کرد و افزود: سال گذشته حمایت از حوزه پژوهش و کمک هیئت جذب و معاونت آموزشی دانشگاه در پالایش اعضای هیئت علمی به‌خوبی انجام شد تا راهگشای حرکت دانشگاهیان در راستای پژوهش باشد.

وی با اشاره به گسترش رشته‌های تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزش و تثبیت هر چه بیشتر دانشگاه، از موافقت با راه‌اندازی رشته زیست‌فناوری پزشکی در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین با بیان اینکه رواج لقمه‌های حرام در جامعه باعث کاهش نعمت‌های الهی است، اظهار داشت: همدان در خط قرمز بحران آب و بارندگی قرار دارد و باید برای بهبود فرهنگ مصرف آب تلاش کرد.

موسوی با یادآوری اینکه احداث خوابگاه دخترانه ۶۰۰ نفره بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع می‌کند، گفت: سال گذشته در حوزه تشکل‌های دانشجویی اقدامات خوبی انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: حوزه فرهنگی نیازمند مساعدت همگانی برای تغییر باورها و نگرش‌ها است زیرا دانشگاه مکان مقدسی است و دانشگاهیان از شأن بالایی برخوردار هستند.