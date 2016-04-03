به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نقش احزاب در اداره کشور اظهار داشت: چند سال پیش مقام معظم رهبری به اداره کشور و مبانی ان اشاره کردند که آن مبانی ارزش بیشتری رابرای احزاب قائل است. اگر می خواهیم به حق مردمسالاری عمل کنیم و مردم برای اداره کشور بیشتر مشارکت کنند بدون سازماندهی اینکار ممکن نیست البته سازماندهی باید رسمی و پاسخگو باشد .

وی افزود: کار تشکیلاتی منظم که مسئولیت پذیر باشد بسیار مهم است.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: ما در حزب موتلفه اسلامی یک ساختار تشکیلاتی و سازماندهی را ایجاد کردیم که بتوانیم در کشور موثر باشیم لذا نکاتی را باید مطرح کنیم که صرفا در آن حق گرایی وجود داشته باشد.

میر سلیم تاکید کرد: حزب باید وجود موثر داشته باشد و ضرورت دارد برنامه ریزی کنیم.

وی افزود:باید برنامه ریزی گسترده داشت وباید بدانیم در این راه استقامت و صبر کردن لازم است و پای اهداف و اعتقاد خود بایستیم.

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نیز در این نشست ضمن تبریک سال جدید اظهار داشت: مدیران حزب موتلفه اسلامی در سال ۹۴ نشان دادند مرد کارهای سخت در دوره دشواری هستند و از زحمات یکایک مدیران این حزب تشکر می کنم.

حبیبی بیان داشت: کار در موتلفه اسلامی را مقدس می دانم به شرطی که خلوص ها و آرمانهایی که پایه گذاران حزب گذاشتند عمل شود و معتقدم که تا زمانی که برای انقلاب اسلامی خلوص های اول انقلاب وجود دارد انقلاب نیز تداوم خواهد داشت. هر قدمی که برای خدمت به اسلام و کشور بر میداریم اجر اخروی خواهد داشت.

وی افزود: باید ارزیابی دقیقی از شرایط حزب پس از انتخابات اخیر داشته باشیم و دائما دید نقادانه نسبت به عملکرد حزب را حفظ کنیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در حد بخش نامه و سمینار کارهایی انجام شده اما در عمل باید اقتصاد مقاومتی دیده شود و کار عملی بسیار ضعیف بوده است.

حبیبی اظهار داشت:تا زمانی که اقتصاد دولتی و نفتی است، اقتصاد مقاومتی درحد شعار باقی می ماند. خیلی ها برای دولتی ماندن اقتصاد مصمم هستند.