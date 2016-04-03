  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

دبیرکل حزب موتلفه:

خیلی‌ها برای دولتی ماندن اقتصاد مصمم هستند

خیلی‌ها برای دولتی ماندن اقتصاد مصمم هستند

دبیرکل حزب موتلفه با بیان اینکه خیلی‌ها برای دولتی ماندن اقتصاد مصمم هستند،گفت: تا زمانی که اقتصاد دولتی و نفتی است، اقتصاد مقاومتی درحد شعار باقی می ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نقش احزاب در اداره کشور اظهار داشت: چند سال پیش مقام معظم رهبری به اداره کشور و مبانی ان اشاره کردند که آن مبانی ارزش بیشتری رابرای احزاب قائل است. اگر می خواهیم به حق مردمسالاری عمل کنیم و مردم برای اداره کشور بیشتر مشارکت کنند بدون سازماندهی اینکار ممکن نیست البته سازماندهی باید رسمی و پاسخگو باشد .

وی افزود: کار تشکیلاتی منظم که  مسئولیت پذیر باشد بسیار مهم است.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: ما در حزب موتلفه اسلامی یک ساختار تشکیلاتی و سازماندهی را ایجاد کردیم که بتوانیم در کشور موثر باشیم لذا نکاتی را باید مطرح کنیم که صرفا در آن حق گرایی وجود داشته باشد.

میر سلیم تاکید کرد: حزب باید وجود موثر داشته باشد و ضرورت دارد برنامه ریزی کنیم.

وی افزود:باید برنامه ریزی گسترده داشت وباید بدانیم در این راه استقامت و صبر کردن لازم است و پای اهداف و اعتقاد خود بایستیم.

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نیز در این نشست ضمن تبریک سال جدید اظهار داشت: مدیران حزب موتلفه اسلامی در سال ۹۴ نشان دادند مرد کارهای سخت در دوره دشواری هستند و از زحمات یکایک مدیران این حزب تشکر می کنم.

حبیبی بیان داشت: کار در موتلفه اسلامی را مقدس می دانم به شرطی که خلوص ها و آرمانهایی که پایه گذاران حزب گذاشتند عمل شود و معتقدم که تا زمانی که برای انقلاب اسلامی خلوص های اول انقلاب وجود دارد انقلاب نیز تداوم خواهد داشت. هر قدمی که برای خدمت به اسلام و کشور بر میداریم اجر اخروی خواهد داشت.

وی افزود: باید ارزیابی دقیقی از  شرایط حزب پس از انتخابات اخیر داشته باشیم و دائما دید نقادانه نسبت به عملکرد حزب را حفظ کنیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در حد بخش نامه و سمینار کارهایی انجام شده اما در عمل باید اقتصاد مقاومتی دیده شود و کار عملی بسیار ضعیف بوده است.

حبیبی اظهار داشت:تا زمانی که اقتصاد دولتی و نفتی است، اقتصاد مقاومتی درحد شعار باقی می ماند. خیلی ها برای دولتی ماندن اقتصاد مصمم هستند.

کد مطلب 3589471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها