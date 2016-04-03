نشست هماهنگی برنامه های هفته هنر انقلاب در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ظهر یکشنبه در این نشست بر برگزاری هرچه باشکوهتر برنامه های هفته هنر انقلاب تاکید کرد.

فتاح محمدی به اهمیت هنر انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی این هفته باید به گونه ای باشد که اهمیت و جایگاه هنر انقلاب اسلامی و هنرمندان هنر انقلابی از جمله شهید آوینی در جامعه تبیین شود.

وی از آمادگی دستگاه های فرهنگی استان و مجموعه استانداری برای برگزاری هر چه با شکوه تر این هفته خبر داد و افزود: برگزاری این برنامه ها با محوریت حوزه هنری در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست حوزه هنری نیز در این نشست حوزه هنری را مولود انقلاب دانست و گفت: مهمترین رسالت این نهاد انقلابی تبیین و توسعه هنر انقلاب است.

شریف اسلامی افزود: هنر انقلاب، هنر تعهد و تفکر است که موجبات رشد و تعالی جامعه را فراهم می سازد.

وی اظهار کرد: حوزه هنری در این هفته ویژه برنامه های زیادی را برای اجرا در سطح جامعه پیش بینی کرده که در طول این هفته برگزار خواهد شد.

وی این برنامه ها را عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای هنرمند، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، اجرای پرفورمنس هنر انقلاب، شب شعر طنز، تجلیل از هنرمندان انقلابی، پخش و تحلیل فیلم های انقلاب، رونمایی از تولیدات فرهنگی و هنری حوزه هنری استان و .. عنوان کرد.

اسلامی در پایان خواستار همراهی و همکاری سایر دستگاه ها در بهتر برگزار شدن برنامه های این هفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی از ۲۰ فروردین تا ۲۷ فروردین به نام هفته هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده است .