به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری استان زنجان، حمید رضا اسماعیلی با اشاره به اینکه مراسم گرامیداشت یاد و خاطره هنرمند انقلابی فرج‌الله سلحشور روز ۱۷ فروردین‌ماه به میزبانی حسینیه اعظم زنجان برگزار می‌شود، تصریح کرد: این مراسم ساعت ۱۶ عصر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مراسم با حضور سردار جباری فرمانده سپاه ولی امر برگزار خواهد شد، اضافه کرد: همچنین جمال شورجه فیلمساز و کارگردان کشورمان نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.

رئیس حوزه هنری استان زنجان با اشاره به اینکه سخنران مراسم حجت‌‎الاسلام نظری استاد حوزه و دانشگاه است، بیان کرد: مداحان مراسم نیز حاج اصغر گنج‌خانلو، حاج غلامرضا عینی‌فرد و حاج ولی‌الله کلامی خواهند بود.

اسماعیلی همچنین از حضور مهدی سلحشور مداح اهل بیت(ع) در این مراسم بزرگداشت خبر داد و گفت: همچنین از عوامل سریال یوسف پیامبر(ع) نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.

مراسم بزرگداشت زنده یاد فرج‌الله سلحشور به همت حوزه هنری، سپاه انصارالمهدی(عج) استان و شهرداری زنجان برگزار می‌شود.

«فرج الله سلحشور» کارگردان متعهد و انقلابی کشورمان به دلیل ابتلا به بیماری سرطان ریه اسفندماه سال گذشته دار فانی را وداع گفت.

فرج‌الله سلحشور که متولد سال ۱۳۳۱ در شهر قزوین بود، کارگردانی مجموعه‌های تلویزیونی تاریخی- مذهبی چون ایوب پیامبر، مردان آنجلس و یوسف پیامبر(ع) را در کارنامه خود دارد.

این آثار به ویژه سریال یوسف پیامبر، در سراسر دنیا مخاطبان فراوان و میلیاردی پیدا کردند به گونه‌ای که در بسیاری از کشورهای منطقه و اسلامی، نام این سریال‌ها پرآوازه است.