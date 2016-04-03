بهزاد کاکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ایام پایانی سال گذشته اداره تعزیرات حکومتی شهرستان برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مصرفی ایام نوروز به همراه بازرسان اداره صنعت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به گشت زنی در میادین و بازارهای شهرستان نهاوند می پرداخت.
وی گفت: پس از آغاز سال نو نیز این بازرسیها تا روز ۱۵ فروردین ادامه داشته است.
کاکاوندی اظهار داشت: در گشتهای صورت گرفته از ۱۵ اسفند سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه سال جاری در مجموع ۶۴ فقره پرونده تشکیل و به ۴۰ فقره آنها رسیدگی شده و مابقی نیز در حال پیگیری هستند.
وی اظهار داشت: ارزش ریالی ۴۰ پرونده رسیدگی شده تا امروز مبلغ ۵۰ میلون ریال بوده است.
وی بابیان اینکه در سال گذشته آمار تشکیل پروندهها در زمینه کالا و قاچاق کالا و ارز نسبت به سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۱۲ درصد افزایش و ۱۵درصد کاهش داشته است، گفت: در سال گذشته یک هزار و ۱۹۳ فقره پرونده کمفروشی، رعایت نکردن بهداشت، درج نشدن قیمت و گرانفروشی تشکیلشده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند گفت: میزان جریمه این تعداد پرونده نیز افزون بر یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال بوده است.
وی اظهار کرد: در زمینه کشف کالای قاچاق در شهرستان تعداد ۳۴ فقره پرونده تشکیلشده که ارزش ریالی آنها نیز افزون بر هفت میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال بوده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند در پایان عنوان کرد: عمدهترین گزارشهای دریافتی اداره تعزیرات حکومتی از اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره دامپزشکی شهرستان است.
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