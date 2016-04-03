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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

رئیس پلیس راه استان البرز خبر داد:

تصادف در محور کرج - چالوس یک کشته بر جای گذاشت

تصادف در محور کرج - چالوس یک کشته بر جای گذاشت

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سورای پژو پارس با پراید در محور کرج - چالوس یک نفر جان خود را از دست داد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۲ شب گذشته در پنج کیلومتری کندوان در محور کرج - چالوس رخ داد.

اکبری در ادامه گفت: راننده خودروی سواری پراید به دلیل خراب شدن خودروی خود در حالی که تجهیزات ایمنی نداشته است در کنار جاده توقف می کند پس از آن یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به دلیل سرعت بالا به شدت با خودروی سواری پراید برخورد کرده و منجر به فوت راننده پراید می شود.

رئیس پلیس راه استان البرز علت این حادثه را عدم توجه به جلوی خودروی پژو پارس اعلام کرد.

اکبری در پایان از رانندگان خواست هنگام شب با سرعت مطمئنه حرکت کرده و با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند.

گفتنی است در پی این حادثه سه نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 3589490

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