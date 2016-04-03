افزایش ۴۰ درصدی درآمد ناوگان ریلی باری راه آهن اصفهان

به گزارش خبرگزار مهر، حسن ماسوری ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد راه آهن استان اصفهان در حوزه حمل بار در سال گذشته، اظهار داشت: ناوگان ریلی استان اصفهان سال گذشته بیش از سه میلیارد تن كیلومتر بار را از مبادی مربوطه به مقاصد موردنظر حمل کرد.

وی بیان داشت: در مقایسه سال ۹۴ با سال ۹۳ شاهد شاهد رشد دو درصدی در تعداد واگن، رشد دو درصدی در میزان تناژ و رشد ۴۰ درصدی در درآمد ریالی بودیم.

مدیر کل راه آهن اصفهان تاکید کرد: آمار بارگیری بار در سال ۱۳۹۳ با تعداد ۴۸ هزار و ۲۳۲ دستگاه واگن با تناژ بیش از دو میلیون و درآمد ریالی بیش از ۹۹۳ میلیارد ثبت شده که در سال ۹۴ به تعداد ۴۹ هزار و ۲۲۸ دستگاه واگن با تناژ بیش از دو میلیون افزایش یافته است.

وی با بیان اینكه مقایسه عملكرد ناوگان ریلی این اداره كل در این بازه زمانی نشانگر رشد قابل ملاحظه در تعداد واگن و تناژ بارهای صادراتی است، اعلام کرد: در بخش صادرات طی سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۴ هزار و ۴۴۹ واگن با تناژ ۸۹۷ هزار و ۸۹۹ کل صادرات از راه آهن استان اصفهان راتشكیل داد كه طی سال ۱۳۹۴ این میزان به ۲۶ هزار و ۲۵۱ واگن با تناژ بیش از یک تن افزایش یافت كه در تعداد واگن ۸۲ درصد و در مقدار تناژ ۷۴ درصد رشد را شاهد بودیم.

ماسوری با اشاره به اینكه واردات در سال ۹۳ با ۸۲ واگن با وزن چهار هزار و ۱۰۶ تن انجام شد، گفت: طی سال ۱۳۹۴ این میزان به تعداد ۱۰۸دستگاه واگن با تناژ چهار هزار و ۸۴۳ افزایش یافت.

وی با اشاره به رشد ۳۲ درصدی در تعداد واگن و رشد ۱۸ درصدی در میزان تناژ در بخش واردات در سال ۹۴، تصریح كرد: در حمل نفت كوره در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۱ هزار و ۱۳۶ دستگاه واگن با تناژ ۶۱۷ هزار و ۸۱۲ تن از ایستگاه آبنیل حمل شد كه این میزان در سال ۱۳۹۴ به رشد هفت درصدی با تعداد ۱۱ هزار و ۹۱۰ واگن و رشد ۱۱ درصدی با میزان تناژ ۶۸۳ هزار و ۱۳۷ تن درسال ۱۳۹۴ دست یافت.

وی با بیان اینکه در حمل محصولات صنعتی مجتمع فولاد مباركه طی سال ۱۳۹۳ بیش از یک میلیون تن از محصولات این واحد صنعتی با تعداد ۱۷ هزار و ۵۲۶ دستگاه واگن از ایستگاه حسن آباد حمل شد، اضافه کرد: در سال ۱۳۹۴ با حمل بیش از یک میلیون تن از محصولات فولادی از راه آهن استان اصفهان میزان بار با رشد ۲۹ درصدی مواجه بود.