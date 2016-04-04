به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات انجام شده، نشان می دهد که تا پایان قرن جاری با آب شدن یخ های قطب جنوب به دلیل گرم شدن کره زمین، سطح آب دریاها به بیش از ۳ فوت یعنی در حدود یک متر بالاتر خواهد آمد.

همچنین در تحقیق انجام شده به این نکته اشاره شده است که با آب شدن یخ های دیگر مناطق کره زمین، این رقم می تواند به ۵ تا ۶ متر افزایش یابد این در حالی است که رقم اعلام شده در تحقیق اخیر بیشتر از پیش بینی سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ میلادی است.

در این تحقیق آمده است که تا پایان نیمه قرن جاری، امکان دارد که سطح آب دریاها هر ۱۰ سال ۳۰ سانتیمتر افزایش پیدا کند.

به گفته محققان نگرانی اصلی از افزایش آب سطح دریاها متوجه منطقه آمریکای شمالی است ضمن اینکه پیش بینی می شود مراکز صنعتی در زمین های مرتفع ساخته شوند.

این در حالی است که محققان دانشگاه «پنسیلوانیا» آمریکا معتقد هستند با آب شدن یخ های قطب جنوب تا پایان سال ۲۵۰۰ میلادی شاهد افزایش ۱۵ متری سطح دریاها خواهیم بود.

نتایج این تحقیق در مجله Scientific journal Nature منتشر شده است.