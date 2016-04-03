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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

مدیر بورس منطقه‌ای همدان:

مبادله بیش از ۵۳ میلیون و ۳۱۸ هزار سهم در بورس همدان

مبادله بیش از ۵۳ میلیون و ۳۱۸ هزار سهم در بورس همدان

همدان- مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: در هفته گذشته تعداد ۵۳ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۹۲ سهم در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بورس منطقه‌ای همدان عباس صمدی اظهار داشت: ارزش سهام مبادله شده در این هفته ۱۳۹ میلیارد و ۹۱۶ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۲۹۷ ریال بوده است.

وی عنوان کرد: ۶۱ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۳۹ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان یادآور شد: این تعداد سهام متعلق به ۲۱۱ شركت است و این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۶۲ كد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی اضافه کرد: شاخص كل قیمت در هفته گذشته معادل ۸۱۴۸۰ واحد بود كه نسبت به هفته پیش از آن، ۱۲۶۱ واحد افزایش یافت.

کد مطلب 3589511

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