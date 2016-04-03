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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

متوسط سرعت وسایل نقلیه در محورهای لرستان ۸۵ کیلومتر برساعت ثبت شد

متوسط سرعت وسایل نقلیه در محورهای لرستان ۸۵ کیلومتر برساعت ثبت شد

خرم‌آباد - مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان متوسط سرعت وسایل نقلیه در محورهای این استان از تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا ۱۴ فروردین ماه امسال را ۸۵ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد.

حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد وسایل نقلیه در محورهای استان لرستان از تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا ۱۴ فروردین ماه امسال اظهار داشت: در مجموع بیش از پنج میلیون و ۴۹۳ هزار و ۸۱۸ وسیله نقلیه در سطح محورهای مواصلاتی لرستان در مدت زمان یاد شده تردد داشته اند.

وی بیان داشت: این میزان تردد وسایل نقلیه در محورهای لرستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸.۷۲ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان بیشترین تردد وسایل نقلسه در لرستان را مربوط به محور بروجرد - چالانچولان عنوان کرد و گفت: در این محور شاهد تردد بیش از ۲۷۸ هزار و ۶۳۱ وسیله نقلیه در مدت مزان یاد شده بودیم.

رحمانی همچنین محورهای چالانچولان - بروجرد، چالانچولان - دورود و بروجرد - توره را به ترتیب پر تردد ترین محورهای لرستان در این مدت عنوان کرد.

وی اوج تردد وسایل نقلیه در این مدت را از ساعت ۱۷ تا ۱۸ در محورهای مواصلاتی لرستان اعلام کرد و گفت: متوسط سرعت وسایل نقلیه در محورهای لرستان در این مدت ۸۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

کد مطلب 3589513

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