بهمن نامورمطلق در گفتگو با خبرنگار مهر از امضای تفاهمنامه میان «یونیدو» و معاونت صنایع دستی خبر داد و گفت: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل با نام اختصاری UNIDO از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد است که در زمینه اشتغال فعالیت میکند و هدف اولیه آن، ارتقا و شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه است. این سازمان در داخل ایران هم با وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی همکاری میکند و ما در آخرین روزهای سال ۹۴ تفاهمنامهای را با یونیدو امضا گردیم.
معاون صنایع دستی به مفاد تفاهمنامه چهارگانه با یونیدو اشاره و بیان کرد:تفاهمنامه مورد نظر به امضای یونیدو، معاونت گردشگری و معاونت صنایع دستی و همچنین معاونت کار وزارت کار و تعاون رسید تا ت جربیات سازمانهای جهانی چون یونیدو در حوزه اشتغال و همچنین طراحی محصول و تجاری کردن آن به کشوری در حال توسعه چون ایران منتقل شود.
نامورمطلق، کاربردی کردن صنایع دستی ایرانی را یکی از اهداف مهم یونیدو برشمرد و گفت: یکی از مشکلات ما، بهویژه در خارج از کشور این است که صنایع دستی ما با سلیقه مردم جهان، بهویژه اروپاییها هماهنگ نیست. به همین خاطر، بازار هدف خود را در این کشورها از دست دادهایم. برای مثال من در سفر اخیر خود به اتریش به یک فروشگاه و نمایشگاه فرش رفتم که مدیر آن ایرانی بود اما کمتر نشانی از فرش ایران در آن به چشم میخورد چراکه مدیر فروشگاه معتقد بود اروپاییها، ارتباط چندانی با فرش ایرانی برقرار نمیکنند. چراکه آپارتمانهاشان کوچک است و فرش ایرانی به خاطر شلوغی و موتیفهای بسیار با فضاهای جدید هماهنگی ندارد.
معاون صنایع دستی در پاسخ به اینکه همراه شدن با سلیقه مخاطب تا په اندازه رواست و به اصالت هنر ایرانی آسیب نمیرساند گفت:هنرمندان ما از طریق تولید و فروش صنایع دستی زندگی و امرار معاش میکنند به همین خاطر نمیتوانیم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی انتظار داشته باشیم، بیشتر از شناخت به حفظ اصالتها فکر کنند چراکه بازار خود را از دست میدهند همانگونه که امروز، این اتفاق افتاده و فرش ما جای خود را به ویینام و نپال و حتی افغانستان و پاکستان داده است.
نامورمطلق، حفظ اصالتها را وظیفه دولت دانست و افزود: بخش خصوصی باید به بازار و سلیقه مخاطب خود فکر کند؛ حفظ اصالتها برعهده بخش دولتی است. این برعهده پژوهشکده هنرهای سنتی وابسته به معاونت صنایع دستی است که در حفظ این اصالتها تلاش کند.
او در پاسخ به اینکه چه تضمینی برای اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه با یونیدو وجود داردگفت:این یک تعهد دو جانبه است. نه کسی یونیدو را مجبور به انجام کاری کرده و نه ما را. یونیدو به بخشی از وظایف خود جامه عمل پوشانده ما هم بر اساس احساس نیاز خود به دریافت تجربیات و دانش جهانی در زمینه کارآفرینی و درآمدزایی، این تفاهمنامه را امضا کردهایم؛ باشد که زمینه تجارت جهانی و تولید انبوه صنایع دستی فراهم شود.
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