به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رجب طیب اردوغان» با اعلام این مطلب در ادامه گفت: سخنان اوباما درباره وضعیت آزادی رسانه ها در ترکیه مرا آزرده کرد، از این ناراحتم که چرا این اظهارات در نبود من ایراد شده اند.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به خبرنگاری که از وی درباره دیدار روز پنجشنبه اش با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، و وضعیت رسانه ها در این کشور سوال کرده بود گفته بود: روشی که اردوغان در قبال رسانه ها در پیش گرفته برای من سوال برانگیز است. هیچ شکی در این رابطه وجود ندارد مسائلی در ترکیه وجود دارد که برای من نگران کننده است و فکر می کنم روشی که مقامات ترکیه در برخورد با رسانه ها دارند به گونه ای است که برای آنها ایجاد مشکل خواهد کرد. من این موضوع را در دیدار با اردوغان با وی در میان گذاشتم.

اردوغان در ادامه گفت: او (اوباما) در این رابطه با من صحبت نکرده است. در گفتگوی قبلی خود در موارد مفید دیگری به غیر آزادی رسانه ها با یکدیگر صحبت کردیم.

اردوغان برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته ای به آمریکا سفر کرده بود و در حاشیه آن با اوباما دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام شد که پیش از آن کاخ سفید اعلام کرده بود هیچ برنامه رسمی برای دیدار روسای جمهور آمریکا و ترکیه وجود ندارد.

انتقاد اوباما از وضعیت رسانه ها در ترکیه در حالی است که در ماه های اخیر اردوغان انتقادت تندی را متوجه دادگاه عالی این کشور در خصوص رایی که در مورد دو روزنامه نگار صادر کرده بود انجام داد.

یادآور می شود که بر اساس گزارش های سازمان ملل ترکیه بزرگترین زندان روزنامه نگاران محسوب می شود و علاوه بر آن در تاریخ ۲۳ آذر سال گذشته که همزمان با اولین سالگرد افشای پرونده اختلاس ۸۶ میلیادر دلاری بود، نيروهای امنيتی و پليس ترکيه در يک عمليات همزمان در ۱۳ شهر دست‌کم ۲۳ نفر را بازداشت کردند. سردبير روزنامه زمان، مدير شبکه خبری سامان‌يولو، تهيه‌کننده دو سريال تلويزيونی، يک کارگردان سريال‌های تلويزيونی و رئيس پيشين شعبه مبارزه با ترور اداره پليس در استانبول از جمله بازداشت‌شدگان روز يکشنبه هستند.

در واکنش به این اقدام، ا تحاديه اروپا با صدور بيانيه ای اقدام دولت ترکيه در بازداشت شماری از روزنامه نگاران روزنامه زمان و يک شبکه تلويزيونی محکوم کرده و آن را مغاير با ارزش های اين اتحاديه دانست.

«فدريکا موگرينی»، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و «يوهانس هان» مسئول سياست گذاری کشورهای همسايه در اروپا و پذيرش اعضای جديد، نیز در بيانيه مشترکی اين اقدام را مغاير با ارزش های اتحاديه اروپا خواندند.