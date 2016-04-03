به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحمتی ظهر یکشنبه در نشست دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان های استان به وجود ۵۰ سمن فعال در حوزه مواد مخدر در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان های مردم نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی و اعتیاد فعالیت می کنند.

وی بیان داشت: بیش از ۴۰ کمپ درمانی یا مرکز اقامتی میان مدت در سطح استان وجود دارد که هر کدام از آن ها زیر نظر یک سمن فعالیت می کنند.

دبیر کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد لرستان با اشاره به اینکه لرستان تنها استانی است که در آن دانشگاه علوم پزشکی مجوز ایجاد کمپ های درمانی را صادر می کند، عنوان کرد: تا کنون دانشگاه علوم پزشکی لرستان هشت مجوز مرکز اقامتی میان مدت صادر کرده است.

رحمتی افزود: سازمان بهزیستی لرستان نیز تا کنون بیش از ۳۲ مجوز مرکز اقامتی میان مدت صادر کرده است.

وی یادآور شد: سازمان های مردم نهاد فعال حوزه مواد مخدر در بخش هایی همچون آسیب های اجتماعی در مناطق آسیب خیز، در قالب طرح های پیشگیری اجتماع محور و شناسایی نقاط آلوده فعالیت می کنند.

دبیر کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد لرستان ادامه داد: کانون های هدف حوزه پیشگیری شامل محیط خانواده، محلات شهری و روستایی، محیط های آموزشی همچون مدارس و دانشگاه ها و محیط های کاری بوده که فعالیت سمن های حوزه پیشگیری در این چهار کانون متمرکز شده است.