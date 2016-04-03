مدیریت جهادی مبنای عمل باشد/ حضور گردشگران خارجی در قلعه گنج

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای اداری سال 95، گفت: طی دو سال گذشته اقدامات مهمی در استان کرمان در حوزه عمرانی و همچنین بحث آب صورت گرفته است.

وی خواستار ارائه گزارش کار از سوی مسئولین به مردم شد و اظهار کرد: مردم باید در جریان امور قرار گیرند.

رزم حسینی گفت: برای چندمین سال است که اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های نظام مطرح می شود و این امر نشانده این است که راهبرد درستی برای رونق اقتصادی در استان کرمان انتخاب کرده ایم.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم ادامه سیاست های مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان ادامه داد: امسال نیز با قدرت موافقتنامه های اقتصادی را در استان دنبال می کنیم.

وحدت شیعه و سنی برای رونق اقتصادی در قلعه گنج

رزم حسینی تصریح کرد: در قلعه گنج کاری کم نظیر و غیرقابل باور در حوه اقتصاد مقاومتی رقم خورد که مباحث عمرانی تنها بخشی کوچک از این اقدام است؛ مسئله مهم در قلعه گنج این است که برای نخستین بار کار توسعه و پیشرفت به دستگاه غیردولتی واگذار و بروکراسی دولتی کنار زده شد.

وی با اشاره به سکونت 85 هزار نفر در شهرستان محروم قلعه گنج، گفت: از این تعداد 20 هزار نفر اهل سنت هستند و در واقع امروز شاهد وحدت شیعه و سنی برای رونق اقتصادی در این منطقه هستیم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان اعتماد مردم قلعه گنج به حکومت را مورد توجه قرار داد و افزود: مردم قلعه گنج 300 تا 400 میلیون تومان از پول یارانه را در صندوق توسعه محلی گذاشته اند و برای احداث مدرسه زمین اهدا کرده اند.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات باعث ارتقاء امنیت در قلعه گنج شده است، گفت: در واقع این شهرستان به الگویی برای سبک جدید در اداره کشور تبدیل شده است.

چسبندگی بروکراسی اداری عامل عقب ماندگی

رزم حسینی چسبندگی بروکراسی اداری را باعث عقب ماندگی دانست و ادامه داد: اگر خواهان تحقق اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل هستیم باید از الگوهایی نظیر قلعه گنج استفاده کنیم.

استاندار کرمان خواستار همراهی تمامی دستگاه ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی شد و افزود: این ما هستیم که باید منطقه و استانمان را آباد کنیم و نباید منتظر باشیم کسی از بیرون برای آبادی استانمان اقدام کند.

وی با انتقاد از محدود بودن اختیارات دستگاه های اجرایی، گفت: درست است در این خصوص با مشکل مواجه هستیم اما دستگاه ها از همین اختیارات استفاده کنند و تا حد امکان کارها را پیش ببرند.

رزم حسینی گفت: مشکلات بروکراسی ادرای سرمایه گذاران را گرفتار کرده است اما دستگاه ها تا جایی که اختیارات به آنها اجازه می دهد مشکلات را برطرف کنند.

آمار آسیب های اجتماعی نگران کننده است

وی آمار آسیب های اجتماعی را نگران کننده دانست و افزود: طرح مثلث توسعه فرهنگی و اجتماعی اردیبهشت ماه امسال در بخشی از مناطق حاشیه ای کرمان اجرایی خواهد شد.

استاندار کرمان با بیان اینکه مدیران باید خود را با مدیریت جهادی تطبیق دهند و بدانند که مدیریت جناحی جوابگو نیست، گفت: مدیرانی که توانایی انجام امور را ندارند اعلام کنند تا افراد جدید و توانا وارد عرصه خدمت گذاری شوند.

وی تاریخ کهن دیار کریمان را مورد توجه قرار داد و افزود: میراث فرهنگی ثروت نهفته ای است که باید از آن استفاده کرد و به زودی رفسنجان و قلعه گنج به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل خواهند شد.

رزم حسینی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته در قلعه گنج نوروز امسال شاهد حضور گردشگران خارجی در این شهرستان بودیم.

وی با تاکید بر لزوم گسترش حوزه عمران شهری، گفت: راه اندازی مترو حرکتی توسعه ای است که اثرات بسیار مثبتی در جذب سرمایه گذار، صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از خدمات دولتی دارد.

استاندار کرمان همچنین به برگزاری انتخاباتی امن و بدون حاشیه در هفتم اسفندماه سال گذشته در استان کرمان اشاره و تصریح کرد: کمترین تخلف را در این انتخابات شاهد بودیم که نشان از هوشیاری و بی طرفی فرمانداران دارد.