دادستان کل کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:
جناب آقای محمدجعفر منتظری
به موجب این حکم به سمت دادستان کل کشور منصوب میشوید.
امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیتهای سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور، روز سهشنبه هفته جاری (۱۷ فروردین) برگزار میشود.
حجتالاسلام منتظری که تاکنون ریاست دیوان عدالت اداری را بر عهده داشت، با توجه به انتصاب حجتالاسلام ابراهیم رئیسی دادستان سابق کل کشور به عنوان تولیت آستان قدس رضوی از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان دادستان جدید کل کشور معرفی شد.
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