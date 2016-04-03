شناسایی قاتل خیابان مولوی/ آغاز تحقیقات پلیسی از قاتل خودمعرف

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت دو بعد از ظهر دهم فروردین و از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره درگیری دسته جمعی منجر به جرح به کلانتری ۱۱۶ مولوی اعلام شد؛ با حضور مأمورین کلانتری در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد که طی یک درگیری دسته جمعی مابینِ سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری با دو ترک نشین یک دستگاه موتورسیکلت، یکی از سرنشینان خودرو سواری به نام غلامرضا (۲۰ ساله) مورد اصابت ضربات متعدد چاقو از ناحیه سینه، قفسه سینه و پا قرار گرفته و دو موتور سوار نیز از محل متواری شدند.

پرونده در اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ

با گذشت چند ساعت از انتقال مجروح صحنه درگیری به بیمارستان، از سوی تیم پزشکی به مأمورین اعلام شد که به علت اصابت ضربه به قسمت چپ سینه و با وجود انجام اقدامات درمانی، «غلامرضا . ج» فوت کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد» و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات میدانی

با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره دهم به تحقیق از شاهدان صحنه درگیری پرداخته و اطلاع پیدا کردند که قاتل یکی از اهالی منطقه هرندی - خیابان شهید معروف خانی بنام «سامان . د» (۲۵ ساله) است که پس از ارتکاب جنایت از محل سکونتش متواری شده است.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که سامان ۱۰ فروردین در یک قهوه خانه در منطقه هرندی با جوان دیگری به نام «اشکان» درگیر شده که طی آن، مقتول به همراه برادرش به حمایت از اشکان پرداخته و پس از گرفتن چاقو از دست سامان، وی را مجبور به ترک قهوه خانه کردند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، اشکان مورد تحقیقات قرار گرفت؛ وی در اظهاراتش با تأیید خبر درگیری خود با با سامان به کارآگاهان اطلاع داد که از چند سال پیش با سامان اختلاف داشته و درگیری قهوه خانه نیز به بهانه «چشم تو چشم شدن» او با سامان بوده است.

اشکان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در زمان درگیری، سامان چاقویی در دست داشت و دائما با آن تهدید می کرد؛ در همین زمان، غلامرضا به همراه برادرش وارد قهوه خانه شدند و با دیدن صحنه، به سمت سامان رفته و چاقو را از دستش گرفتند و او را مجبور به ترک قهوه خانه کردند؛ پس از آن دیگر اطلاعی از درگیری دوباره ی غلامرضا با سامان نداشتم تا اینکه از طریق بچه محل ها متوجه مرگ غلامرضا شدم.

مسافرتی که هیچگاه انجام نشد

کارآگاهان اداره دهم در ادامه تحقیقات مبنی بر مشخص شدن نحوه وقوع درگیری دسته جمعی منجر به جنایت اطلاع پیدا کردند که مقتول قصد داشته به همراه برادر و یکی از دوستانش، مسافرتی به شمال کشور داشته باشند اما سامان بهمراه یکی از بستگانش با یک دستگاه موتورسیکلت و اینبار با انگیزه انتقام گیری دخالت آنها در درگیری قهوه خانه، مانع رفتن آنها به مسافرت شده و در ادامه چندین ضربه ی چاقو به مقتول وارد و از محل متواری شده است.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در ادامه رسیدگی به این پرونده، متهم ۱۳ فروردین دستگیر و بلافاصله به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس محترم پرونده صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.