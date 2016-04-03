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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۴۰

شهردار فردوس:

یک میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر نوروزی به فردوس سفر کردند

یک میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر نوروزی به فردوس سفر کردند

بیرجند- شهردار فردوس گفت: یک میلیون و۷۰۰ هزار نفر مسافر نوروزی به این شهر خراسان جنوبی سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری فردوس؛ حمید حلاج مقدم در تشریح فعالیت های طرح استقبال از بهار شهرداری فردوس افزود: این تعداد که در مقایسه با سال گذشته حدود هشت درصد افزایش داشته از ۲۵ اسفندماه گذشته تا ۱۴ فروردین‌ماه جاری به شهر فردوس مسافرت کردند.

وی اظهار داشت: در همین راستا برای خدمات‌رسانی بهتر و تأمین رفاه بیشتر مهمانان نوروزی کمپ های اسکان موقت در سه پارک گردشگری تون، ملت و جنگلی دلگشا ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در ۲۰ روز گذشته ۵۵ هزار و ۸۰۰ مسافر نوروزی در کمپ های اسکان حضور یافته که از این تعداد ۲۱ هزار اسکان داده شدند.

شهردار فردوس گفت: در قالب طرح استقبال از بهار ورودی اصلی شهر فردوس از سمت استان‌های جنوبی کشور تعریض و زیباسازی شده است.

وی افزود: در اجرای طرح مذکور ساماندهی ترافیک در تقاطع خیابان‌های حافظ، ابن یمین به‌عنوان یکی از گره‌های اصلی ترافیکی شهر و نقطه حادثه‌خیز روکش آسفالت شده است.

حلاج مقدم ساماندهی نمازخانه‌ها و سرویس های بهداشتی عمومی، گل‌کاری، پارک، میادین، معابر و بلوارهای سطح شهر، پاک‌سازی محیط اطراف شهر با مشارکت شهروندان و انجمن فعالان محیط‌زیست به طول ۱۲ کیلومتر و رنگ‌آمیزی جداول را از جمله اقدامات انجام‌شده در اجرای طرح استقبال از بهار برشمرد.

شهرستان فردوس در غرب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.

کد مطلب 3589544

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