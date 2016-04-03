تخلفات نامزدهای انتخاباتی مجلس به دقت رصد شود/ لزوم برخورد قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخاباتی استان با تقدیر از عوامل اجرایی این انتخابات گفت: استان ما چه از لحاظ تشکیل هیئت های اجرایی و چه فعالیت این کمیته ها جزو استان های موفق کشور بوده است که امیدواریم در دور دوم هم با همان کیفیت و حتی بهتر از آن بتوانیم به ایفای مسئولیت بپردازیم.

وی ادامه داد: از تمامی مسئولان انتخاباتی استان می خواهیم رضایت خدای متعال را در همه مراحل انتخاباتی در نظر بگیرند که این امر به خودی خود می تواند زمینه ساز انتخاباتی باشکوه و سالم باشد.

جبارزاده افزود: امیدواریم در دور دوم نیز مشارکت به اندازه دور اول باشد که در این راستا نیاز به تلاش تمامی مسئولان انتخاباتی و همچنین اصحاب رسانه استان داریم و به این امر معتقد هستیم که اگر بخواهیم، می توانیم کاری کنیم که شور و شوق مردم برای شرکت در انتخابات کاهش نیابد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید کم کم تنور انتخابات را در استان گرم کنیم، گفت: از مجموع ۱۹ نماینده استان ۱۰ نفر در دور اول به مجلس راه یافته و بقیه منتظر برگزاری دور دوم این رقابت انتخاباتی هستند که از همین جا به تمامی منتخبینی که توانسته اند به مجلس راه یابند تبریک می گوییم.

اصل بی طرفی در انتخابات رعایت شود

وی افزود: از تمامی مسئولان انتخاباتی می خواهیم انتخابات دور دوم را نیز بی شائبه برگزار کرده و اصل بی طرفی را در آن رعایت کنند و به خاطر اینکه کاندیدایی نماینده فعلی مجلس است از وی طرفداری نکنند و تنها بر حسب عدالت رفتار کنند.

جبارزاده با اشاره به اینکه نباید حق فردی در این انتخابات ضایع شود، گفت: همه افراد کاندیدا باید به یک چشم دیده شوند و نباید گذاشت در این خصوص شائبه ای دامن نیروهای دولتی را بگیرد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر تخلفاتی از سوی کاندیداها صورت گرفت نباید به هیچ وجه چشم پوشی شود بلکه باید طبق قانون با آن ها رفتار کنیم.

وی همچنین با تقدیر از کمیته های امنیتی انتخابات در استان گفت: با تلاش این افراد شاهد برگزاری سالم انتخابات در دور اول بودیم، همچنین باید قدردان فرمانداری های استان و شهرداری تبریز نیز باشیم که در جریان این انتخابات تلاش خود را برگزاری هر چه بهتر آن کردند.

جبارزاده افزود: همچنین از اصحاب رسانه استان که در طول برگزاری دور اول انتخابات حداکثر تلاش را انجام داده و سعی در رعایت امانت در اخبار داشتند قدردانی می کنیم.

نقش ویژه رسانه های استان در حضور حداکثری مردم

جواد آهنگری نیز در این جلسه با اشاره ای به نقش اصحاب رسانه در طول انتخابات گفت: رسانه های استان به خصوص صدا و سیما نقش ویژه ای در آگاه سازی و حضور حداکثری مردم در طول انتخابات داشتند که از تمامی این افراد قدردانی می کنیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: تنها استانی که خبرنگاران رسانه های خبری در ستاد انتخاباتی استان حضور داشته و به شکل مستمر اخبار این جریان باشکوه را پوشش می دادند آذربایجان شرقی بود که به خوبی شاهد پوشش کامل اخبار انتخابات در تمامی رسانه های خبری بودیم.