به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سباء، یک منبع امنیتی یمنی گزارش داد: جنگنده های سعودی مراکز زیر بنایی یمن را طی ۲۴ ساعت گذشته هدف قرار داده اند.

جنگنده های سعودی فرودگاه الحدیده را هدف قرار دادند و صرواح در استان مآرب و الشریجه در استان لحج و ابیر و العضبه در استان الجوف را هدف قرار دادند.

در حملات هوایی سعودی ها طی ساعات گذشته یک ایستگاه گاز در منطقه ورزان در استان تعز و مناطق الحیوق و الوازعیه و جبل الهان منطقه الضباب در تعز را هدف قرار گرفتند.

اما در کنار این یورش های ددمنشانه ارتش و کمیته های مردمی یمن دستاوردهای داشته اند که مهمترین آن تسلط بر الوازعیه در جنوب غربی تعز است.

اما چرا این پیروزی مهم است؟

الوازعیه در جنوب غربی استان تعز است. در شمال المعافر و موزع و از جنوب استان لحج و از شرق الشمایتین و از غرب ذوباب است.

با تسلط ارتش و کمیته های مردمی و بیرون کردن مزدوران وابسته به آل سعود، نیروهای یمنی تنگه باب المندب و نوار ساحلی آن و منطقه ذوباب را امن کردند و حلقه فشار را بر گروه های مسلح همپیمان با سعودی در الشمایتین و المعافر تنگ کردند.

تسلط بر الوازعیه راه را برابر تجزیه تعز و تسلط مزدوران بر بخش جنوب غربی آن به طمع اشغال تنگه باب المندب که از اهمیت استراتژیکی برخوردار است بست و وضعیت موزع را تقویت کرد.