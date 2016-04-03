اقامت مسافران نوروزی درکرمان۵۰درصد افزایش یافت/حضور۵۰۰گردشگرخارجی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای اداری سال ۹۵ اظهار کرد: با توجه به عنوان سال جاری رویکرد دولت نیز بر این اساس است که اقتصاد مقاومتی را به صحنه عمل و اقدام بیاورد که صنعت گردشگری یکی از محورهای اساسی این حوزه است.

وی توجه به صنعت گردشگری را یکی از راه های جدایی از اقتصاد نفتی دانست و افزود: رویکرد مجموعه مدیریت استان در بخش صنعت گردشگری موثر بوده است.

وفایی گفت: هرگز به دنبال آمارهای هیجانی و کاذب نبوده ایم و آماری که ارائه می شود با درصد جزئی خطا به سمت پایین است و در واقع کمتر از آمار واقعی بوده و سعی شده است با واقع بینی همراه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه امسال در تمامی ابعاد رشد خوبی را شاهد بوده ایم، افزود: در نوروز امسال در ورودی به استان ۴۵ درصد رشد را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: همچنین در نوروز ۹۵ در بحث اقامت هتل ها، مهمانسراها، مدارس و کمپ های شهرداری ۵۰ درصد رشد داشته ایم.

وفایی با اشاره به حضور ۵۰۰ گردشگر خارجی طی ایام نوروز در استان کرمان، افزود: در این زمینه نیز رشد ۸۰ درصدی را شاهد بودیم.

بازدید ۶۰ هزار نفر از باغ فتح آباد کرمان

وی عنوان کرد: ۶۰ هزار گردشگر از باغ فتح آباد با وجود اینکه تنها شش ماه از بازسازی آن می گذرد بازدید کردند و این مکان گردشگری رتبه سوم بازدید در نوروز امسال را به خود اختصاص داد.

وفایی ادامه داد: به جرات اعلام می کنم؛ شهرستان قلعه گنج که روزگاری بیشترین محرومیت و ناامنی را داشت امروز به عنوان یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری مطرح است.

وی به راه اندازی هتل کپری در این شهرستان اشاره کرد و افزود: تبدیل شهرستان محروم قلعه گنج به یکی از جاذبه های گردشگری نشان از افق روشن صنعت گردشگری استان کرمان دارد.

این مسئول یادآور شد: امسال شاهد حضور مهمانان ایرانی و خارجی در قلعه گنج بودیم.

وی ناامنی ها و مسائلی که در کشورهایی نظیر ترکیه رخ داد را یکی از عوامل افزایش گردشگران دانست و افزود: صنعت گردشگری استان کرمان در مسیر مناسبی قرار گرفته است.