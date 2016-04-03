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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۰۵

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان:

اقامت مسافران نوروزی درکرمان۵۰درصد افزایش یافت/حضور۵۰۰گردشگرخارجی

اقامت مسافران نوروزی درکرمان۵۰درصد افزایش یافت/حضور۵۰۰گردشگرخارجی

کرمان - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از افزایش ۵۰ درصدی اقامت مسافران نوروزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای اداری سال ۹۵ اظهار کرد: با توجه به عنوان سال جاری رویکرد دولت نیز بر این اساس است که اقتصاد مقاومتی را به صحنه عمل و اقدام بیاورد که صنعت گردشگری یکی از محورهای اساسی این حوزه است.

وی توجه به صنعت گردشگری را یکی از راه های جدایی از اقتصاد نفتی دانست و افزود: رویکرد مجموعه مدیریت استان در بخش صنعت گردشگری موثر بوده است.

وفایی گفت: هرگز به دنبال آمارهای هیجانی و کاذب نبوده ایم و آماری که ارائه می شود با درصد جزئی خطا به سمت پایین است و در واقع کمتر از آمار واقعی بوده و سعی شده است با واقع بینی همراه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه امسال در تمامی ابعاد رشد خوبی را شاهد بوده ایم، افزود: در نوروز امسال در ورودی به استان ۴۵ درصد رشد را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: همچنین در نوروز ۹۵ در بحث اقامت هتل ها، مهمانسراها، مدارس و کمپ های شهرداری ۵۰ درصد رشد داشته ایم.

وفایی با اشاره به حضور ۵۰۰ گردشگر خارجی طی ایام نوروز در استان کرمان، افزود: در این زمینه نیز رشد ۸۰ درصدی را شاهد بودیم.

بازدید ۶۰ هزار نفر از باغ فتح آباد کرمان

وی عنوان کرد: ۶۰ هزار گردشگر از باغ فتح آباد با وجود اینکه تنها شش ماه از بازسازی آن می گذرد بازدید کردند و این مکان گردشگری رتبه سوم بازدید در نوروز امسال را به خود اختصاص داد.

وفایی ادامه داد: به جرات اعلام می کنم؛ شهرستان قلعه گنج که روزگاری بیشترین محرومیت و ناامنی را داشت امروز به عنوان یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری مطرح است.

وی به راه اندازی هتل کپری در این شهرستان اشاره کرد و افزود: تبدیل شهرستان محروم قلعه گنج به یکی از جاذبه های گردشگری نشان از افق روشن صنعت گردشگری استان کرمان دارد.

این مسئول یادآور شد: امسال شاهد حضور مهمانان ایرانی و خارجی در قلعه گنج بودیم.

وی ناامنی ها و مسائلی که در کشورهایی نظیر ترکیه رخ داد را یکی از عوامل افزایش گردشگران دانست و افزود: صنعت گردشگری استان کرمان در مسیر مناسبی قرار گرفته است.

کد مطلب 3589574

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