۹۵ باید سال اجرایی شدن سیاست های محیط زیست در سطح کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر معصومه ابتکار در جلسه شورای مدیران ستادی و استانی این سازمان که مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها به صورت ویدئو کنفرانس در آن مشارکت داشتند ضمن تاکید بر این موضوع که سال ۱۳۹۵ باید سالی توام با پیشرفت و اجرایی شدن و توسعه سیاست های محیط زیست در سطح کشور باشد، گفت: دستیابی به این مهم جز از طریق تلاش و همکاری ستاد و استان در رده های مختلف مدیریتی و کارشناسی صورت نمی پذیرد.

معاون رئیس جمهور با یادآوری پیچیدگی مسائل محیط زیست و چالش ها و بحران های این حوزه، خاطرنشان کرد: همکاری و جلب مشارکت بخش های مختلف، مردم و بخش خصوصی منجر به ایجاد ظرفیت هایی بزرگ برای حل بهتر چالش ها و مشکلات خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به دیپلماسی مثبت محیط زیست و همکاری های خوب بین المللی در این عرصه داشت و خواستار بهره گیری بیشتر ادارات حفاظت محیط زیست استان ها از این ظرفیت ها و تفاهم نامه ها شد.

وی افزود: ظرفیت های زیادی نیز از رهگذر همکاری های بین المللی برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده که به ویژه در زمینه آموزش و پژوهش بسیار کاربردی و موثر است.

اقتصاد مقاومتی، ایجاد همگرایی، تدوین برنامه عمل از سرفصل های مهم برنامه ای سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۹۵

ابتکار با مرور اقدامات موثر محیط زیستی در سال ۹۴، اجرایی کردن سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی توسط مقام معظم رهبری را از مهم ترین اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۵ برشمرد و اظهار کرد: توجه جدی به موضوع اقتصاد مقاومتی به ویژه از طریق اولویت بخشی و توسعه و ترویج مشاغل سبز، بنگاه داری سبز و حمایت از فن آوری های سبز باید در دستور کار مدیران ستادی و استانی قرار گیرد.

وی افزود: برنامه ریزی ها باید بر اساس سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب و اهداف دولت یازدهم در حوزه محیط زیست باشد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به طرح های مدیریتی تهیه شده برای مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش، پارک های ملی و آثار طبیعی ملی، خواستار اجرای طرح های مدیریتی این مناطق و تصویب آن ها در شورای برنامه ریزی استان ها، همچنین تامین ردیف اعتباری برای اجرایی کردن برنامه های مدیریت مناطق شد.

اجرایی کردن برنامه مدیریتی یک منطقه حفاظت شده در هر استان طی سال ۹۵

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: برنامه مدیریتی حداقل یک منطقه در هر استان باید در سال ۹۵ به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسیده و اجرایی شود.

وی ادامه داد: استان های ساحلی نیز موظف هستند در خصوص مسائل دریایی خود برنامه ریزی ویژه با همکاری معاونت محیط زیست دریایی داشته باشند و سیاست های مشخص این حوزه را پیگیری و اجرایی نمایند.

ابتکار اشاره ای هم به شرایط خشکسالی و گرمای پیش رو و مشکلات ناشی از آتش سوزی جنگل ها در کشور داشت و گفت: استان های جنگلی باید از هم اکنون مطابق با برنامه و آئین نامه های ارسالی معاونت محیط زیست طبیعی در این خصوص اقدامات لازم را صورت دهند و اجرای مانورهای مختلف سطح آمادگی دستگاه های ذی ربط در استان را در خصوص مقابله با آتش سوزی جنگل ها و حفظ عرصه جنگلی کشور افزایش دهند.

وی ادامه داد: در همین راستا همکاری و هم افزایی کلیه دستگاه های متولی و ذیربط و نیز کمیته بحران ضروری است.

احیای تالاب ها از طریق تامین حق آبه دستور کار سال ۹۵ سازمان حفاظت محیط زیست

معاون رئیس جمهور احیای تالاب ها و تامین حق آبه های تعیین شده از شورای عالی آب در این حوزه را از دیگر اولویت های مهم حوزه محیط زیست کشور در سال جدید دانست و اضافه کرد: اجرای مصوبات شورای عالی محیط زیست به ویژه پیگیری مباحث مرتبط با مدیریت قرق های اختصاصی، همچنین موضوع جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی به منظور ترویج گردشگری طبیعی بر اساس طرح های مدیریت مناطق و سیاست های مصوب معاونت محیط زیست طبیعی هم باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه الگوهای موفق و خوبی از جلب مشارکت مردم در حفظ محیط زیست در سطح استان ها وجود دارد، خواستار برنامه ریزی موثرتر استان ها در سال جدید به منظور بسط این الگوهای موفق و افزایش مشارکت های مردمی، روستائیان، تشکل ها و فعالان عرصه محیط زیست در اجرای برنامه های مدیریت و حفاظت از محیط زیست کشور شد.

افزایش مقابله با تخلفات در عرصه های مختلف محیط زیست کشور

وی از مدیران محیط زیست خواست با جدیت و تلاش بیشتری برای مقابله با تخلفات اعم از تخلفات شکار و صید، قاچاق حیات وحش، زمین خواری و موضوعات دیگر این عرصه اقدام نمایند.

ابتکار با یادآوری همکاری خوب قوه قضائیه و قضات دادگستری در این زمینه، خاطرنشان کرد: فرصت خوبی برای مقابله با تخلفات و جرایم حوزه محیط زیست ایجاد شده که باید به نحو مطلوب از آن بهره گرفت.

معاون رئیس جمهور ایجاد فضای بهتر و گسترده تر برای آموزش کارکنان و کارشناسان عرصه محیط زیست، همچنین آموزش همگانی مردم به منظور جذب مشارکت عمومی برای حفظ محیط زیست را از دیگر سرفصل های کاری مهم در سال ۹۵ اعلام کرد و گفت: خوشبختانه فرصت های خوبی در فضای بین المللی و ملی در حوزه آموزش ایجاد شده است.

جشنواره بین المللی فیلم سبز از جمله مهم ترین برنامه های بهارانه محیط زیستی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از مهم ترین فعالیت های محیط زیستی در بهار برگزاری جشنواره بین المللی فیلم سبز است، خواستار مشارکت همه جانبه تمامی استان ها در ارجای موفق این جشنواره شد.

وی اشاره ای هم به تلاش های صورت گرفته در سال گذشته برای رفع نواقص موجود در حوزه پایش داشت و تاکید کرد: افزایش بهره مندی مناطق از هوشمندسازی و استفاده از دوربین باید در دستور کار قرار گیرد و تلاش شود تا کلیه استان ها از فن آوری سنجش از راه دور و دوربین برخوردار شوند.

ابتکار خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ویژه ای نیز باید برای پایش صنایع و فعالیت های صنعتی و معدنی استان ها صورت پذیرد و برای پایش و بازرسی، نظارت بر وضعیت، جلوگیری از آلودگی و تخلفات و کمک به اصلاح فناوری ها، جلب مشارکت بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور با ابراز خرسندی از فعالیت صندوق ملی محیط زیست و امضای تفاهم نامه میان صندوق ملی محیط زیست ایران و بانک اتریش، گفت: صندوق و تسهیلات آن راهکاری برای انجام پروژه هایی با توجیه اقتصادی، فنی و زیست محیطی است و باید بتوانیم از این تسهیلات در راستای بهره مندی از فن آوری ها و انرژی های نو، حل مسائل پسماند و مدیریت پسماند، تولید انرژی از پسماند و مسائل مرتبط با کاهش آلودگی هوا که از اهمیت زیادی برخوردار است، بهره گیریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی زیست محیطی، ارتقاء ارزیابی زیست محیطی و دقت در اجرای کامل ارزیابی زیست محیطی در مرحله امکان سنجی و طرح های مشمول را بسیار مهم دانست و افزود: هم در مرحله اجرای طرح ها و هم در مرحله بهره برداری، نظارت و تشکیل کمیته نظارت به منظور اجرای کامل و دقیق آئین نامه ابلاغی در مورد ارزیابی مورد تاکید است.

ابلاغ آئین نامه های مرتبط با فعالیت معادن در سال ۹۵

وی اشاره ای هم به اهمیت موضوع معادن و فعالیت آن ها داشت و ادامه داد: به زودی آئین نامه های مرتبط با فعالیت معادن ابلاغ خواهد شد و نظارت بر وضعیت معاون به لحاظ زیست محیطی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق آزاد هطبق ضوابط و آئین نامه های جدید پیگیری خواهد شد زیرا ساماندهی فعالیت معادن به ویژه به جهت آثار زیست محیطی و تولید کانون های گرد و غبار بسیار مهم است.

ابتکار ضمن تاکید بر اهمیت موضوع گرد و غبار و ادامه اقدامات در این حوزه، خواستار تکمیل شناسایی کانون های گرد و غبار در استان ها و تکمیل برنامه های استانی و ملی در این زمینه شد و تصریح کرد: اقدامات اجرایی همچون سال گذشته و با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و کلیه دستگاه های مسئول در این موضوع از جمله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان هواشناسی، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای باید مشارکت فعال در این خصوص داشته باشند و البته اگر ضرورت ایجاب کند آئین نامه های مرتبط با گرد و غبار در دولت مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به موضوع خبر و اطلاع رسانی و اهمیت این حوزه داشت و خواستار ارتقاء فعالیت ها در این حوزه به منظور شفاف سازی فعالیت ها، ارتقاء سطح آگاهی مردم شد.

وی از شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی از طریق آن ها به عنوان فرصتی ارزنده در حوزه خبر نام برد و ادامه داد: مردم باید از چالش ها و مشکلات دولت و سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته آگاهی کامل و درستی داشته باشند.

تاکید بر ضرورت اجرایی شدن برنامه مدیریت پسماند استان های شمالی در سال ۹۵

ابتکار تاکید کرد: پیگیری برنامه های حوزه پسماند با همکاری سایر دستگاه های مرتبط و مسئول به ویژه در استان های شمالی باید با سرعت بیشتری به سمت اجرایی شدن حرکت کند تا در سال ۹۵ نتایج ملموسی در این حوزه را شاهد باشیم.

معاون رئیس جمهور با یادآوری اهمیت موضوع محیط زیست دریایی و اجرای کامل دقیق سیاست های مربوط به حفاظت از سواحل و جزایر، همچنین حفظ تنوع زیستی دریایی، پارک های ملی و مناطق حفاظت شده دریایی، برنامه ریزی برای اجرای اقدامات روزآمد و موثر در این حوزه را از دیگر اولویت های مرتبط با استان های ساحلی برشمرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ را کماکان از اولویت سازمان حفاظت محیط زیست برشمرد و خاطرنشان کرد: سال ۹۵ با جدیت همه برنامه های کاهش آلودگی هوا در هفت کلانشهر و شهرهای که باید مطالعات آن ها تکمیل شود یا دارای پتانسیل آلودگی هوا هستند، پیگیری خواهد شد.

وی افزود: این اقدامات باید در همکاری با تمامی دستگاه های مسئول از جمله شهرداری ها صورت پذیرد تا بتوان به نتایج مثبتی دست یافت.

گفتنی است، در این جلسه معاونان و مدیران کل استان های سازمان حفاظت محیط زیست گزارش مختصری از مهم ترین اقدامات سال ۹۴ و اولویت برنامه ریزی سال ۹۵ خود ارائه دادند. همچنین از مزایای این جلسه ارتباط و مشارکت مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها از طریق ویدئو کنفرانس بود که منجر به صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و جلوگیری از اتلاف زمانی مدیران شد.