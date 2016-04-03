۱۳ میلیارد ریال برای توسعه و نوسازی بیمارستان کنگان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی اظهار کرد: بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان به عنوان بیمارستان معین نفت در منطقه نقش موثری در ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی به ساکنان شهرستان های اطراف و همچنین کارکنان صنعت نفت دارد و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نمایندگی از وزارت نفت با علم به جایگاه مهم این بیمارستان در منطقه، تجهیز و نوسازی این بیمارستان را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد که خوشبختانه در حال حاضر تعهد صنعت نفت در این زمینه به طور کامل انجام شده است.



مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اضافه کرد: در همین دورانی که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است توانستیم برای برخی از پروژه های مهم برزمین مانده از درآمد داخلی شرکت ملی نفت تامین اعتبار کرده و آنها را به سرانجام و بهره برداری برسانیم.



یوسفی با بیان اینکه با انجام طرح‌ها و پروژه‌های عام المنفعه بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های مردم و مسئولان مرتفع خواهد شد، بیان کرد: طی روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته توانستیم مبلغ ۱۳ میلیارد ریال برای نوسازی و تجهیز بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان اختصاص دهیم که این مبلغ به طور کامل پرداخت شده است.



وی تاکید کرد: توسعه متوازن نواحی اطراف مناطق صنعتی همواره دغدغه جدی مسئولان وزارت نفت در دولت یازدهم بوده است که از آن جمله می‌توان به توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی این مناطق علی‌رغم محدویت‌های مالی حاکم بر وزارت نفت طی دو سال گذشته یاد کرد.