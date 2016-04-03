اشرف غنی با «موگرینی» تلفنی گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در تماس تلفنی با «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات صلح افغانستان بحث و گفتگو کرد.

رسانه ها گزارش داده اند که اشرف غنی در این تماس تلفنی با موگرینی در مورد روند گفتگوهای صلح افغانستان و امنیت منطقه بحث و تبادل نظر کرده است.

گفته می شود که در این تماس تلفنی موگرینی بر تداوم همکاری‌ های این اتحادیه با افغانستان در آینده، تاکید کرده است

دو طرف در مورد بحران پناهجویان و همچنین اصلاحات انتخاباتی در افغانستان نیز رایزنی کرده اند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان تاکنون در مورد این تماس گزارشی منتشر نکرده است.