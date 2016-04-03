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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷:۱۵

رئیس کمیته امنیت و انتظامی انتخابات آذربایجان‌شرقی:

هیئت اجرایی انتخابات آذربایجان شرقی با صداقت انجام وظیفه می کند

هیئت اجرایی انتخابات آذربایجان شرقی با صداقت انجام وظیفه می کند

تبریز – رئیس کمیته امنیت و انتظامی انتخابات آذربایجان شرقی گفت: تمامی اعضای هیئت های انتخاباتی استان در نهایت بی طرفی و با صداقت انجام وظیفه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخاباتی استان اظهار داشت: در طول سال گذشته و در راستای برگزاری انتخابات دور اول، ۲۵ جلسه شورای تامین در استان برگزار شد که ۲۲۵ مصوبه داشته و همچنین ۵۴۶ جلسه نیر در شهرستان ها برگزار شد که در مجموع سه هزار و ۲۰۴ مصوبه داشت.

وی همچنین از برگزاری ۱۷۲ جلسه کمیته امنیت در استان خبر داد و گفت: خوشبختانه با وجود تلاش ماموران امنیتی این انتخابات، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از شائبه بودیم و ماموران حفاظت از صندوق های رای توانستند به خوبی به وظیفه خود عمل کنند.

چمنی با بیان اینکه همدلی ویژه ای در طول انتخابات در استان ایجاد شد، گفت: دبیرخانه شورای امنیت کشور طی نامه ای از کمیته امنیت انتخابات استان تقدیر کرده که این امر در سایه هماهنگی ویژه بین کمیته های امنیتی، تشکیل به موقع کمیته های مربوطه و گزارشات مناسب بوده است.

رئیس کمیته امنیت و انتظامی انتخابات آذربایجان شرقی ادامه داد: خوشبختانه در ایام تبلیغاتی شاهد اجرای درست قانون از سوی بسیاری از کاندیداها بودیم که امیدواریم برخی اشکالات موجود در دور دوم برطرف شود.

کد مطلب 3589602

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