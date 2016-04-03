نسق زراعی کشاورزان به عنوان وثیقه وام مورد پذیرش بانک است

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فهیمی ظهر امروز یکشنبه در نشست استاندار کردستان با جمعی از اعضای تشکیل های بخش کشاورزی استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزارشد، در پاسخ به مطالبات و خواسته‌های کشاورزان در این نشست گفت: بخشی از مطالبات و خواسته های بیان شده هم چون کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ،کشوری است و در حیطه وظایف و تصمیم‌گیری های استانی نیست.

وی با بیان اینکه پایین ترین نرخ سود تسهیلات بانکی مربوط به بانک کشاورزی است، عنوان کرد: نرخ سود تسیهلات بانکی هم تابع عرضه و تقاضا است.

وی اظهارداشت: براساس نتایج تحقیق دانشگاهی افزایش چهاردرصدی نرخ سود تسهیلات بانکی تنها یک درصد در قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذار است.

مدیر شعب بانک کشاورزی کردستان در ارتباط با تمدید وام های کشاورزان هم گفت: مهلت بازپرداخت ۱۰ هزار و ۵۲ فقره وام به مبلغ ۱۳۷ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال در استان سال گذشته تمدید شده که بار مالی آن برای دولت ۲۶۵ میلیارد ریال است.

فهیمی کل اعتبارات صندوق توسعه ملی در استان را ۲۲۵ میلیارد ریال خواند و افزود: از این میزان ۲۳۳ میلیارد ریال آن را جذب کردیم.

وی بیان کرد: مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی استان در سال گذشته ۴۰ هزارو ۴۱۵ فقره به ارزش ۵ هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال بوده است.

وی در خصوص گلایه کشاورزان از عدم پذیرش نسق زراعی آنها برای ضمانت وام هایشان توسط شعب بانک کشاورزی در برخی شهرستان های استان، گفت: اگر در هریک از شعبه های بانک کشاورزی استان نسق زراعی را از کشاورزان برای ضمنات وام های آنها قبول نکردند حاضرم از سمت خود استعفا دهم.