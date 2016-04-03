تلاش ترکیه برای بهبود روابط با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک در تحلیلی به قلم «یورگ فرنگانیلو» به بررسی تلاشهای آنکارا در جهت عادی سازی روابط با مسکو پرداخته است.

در این تحلیل آمده است که طی روزهای اخیر مقامات ترکیه علائمی دال بر آمادگی آنکارا جهت بهبود روابط با روسیه ارسال کردند؛‌ اقدامی که به زعم کارشناسان در صورت عدم برخورداری از گامهای عملی نتیجه بخش نخواهد بود.

نویسنده در این تحلیل می افزاید: اواسط هفته گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه،‌ طی دیدار خود از شهر واشنگتن تلاش کرد تا بطور غیرمستقیم از مقامات روسیه دلجویی نماید. وی با اشاره به سرنگونی هواپیمای بمب افکن اس یو-۲۴ روسیه توسط نیروی هوایی ترکیه به دلیل نقض حریم هوایی این کشور اظهار داشت که روابط ترکیه و روسیه از آن زمان به بعد- بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۴- وارد مرحله ای پر اُفت و خیز شده است. این در حالیست که مقامات روسی و کمک خلبان هواپیمای سرنگون شده اعلام کردند که این هواپیما حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود.

در ادامه این تحلیل می خوانیم: اردوغان در ادامه با اشاره به واکنش شدیدـ والبته به زعم وی غیرقابل درک- مسکو [به این حادثه]- چالشهای منطقه ای را دلیل اصلی برای ازسرگیری مجدد روابط میان دو کشور خواند. وی ابراز امیدواری کرد که همتای روسی وی با درک اهمیت نقش دو کشور در تحولات منطقه ای، ضرورت پرداختن فوری به چالشها را به رسمیت بشناسد.

«یورگ فرنگانیلو» در ادامه می آورد: این اظهارات اردوغان در حالی صورت گرفت که مقامات ترکیه فردی به نام آلپ ارسلان چلیک را به اتهام قتل خلبان هواپیمای روسی دستگیر کردند. اما خبرگزاری دوگان به نقل از یک منبع حقوقی ناشناس گزارش داد که فرد مذکور در شهر ازمیر به همراه سیزده نفر دیگر و به اتهام اختلاس برای کمک به ترکمنهای سوریه و همچنین توزیع اسکناس جعلی و کمک به طرح ریزی یک نقشه فرار از زندان دستگیر شده است.

نویسنده این تحلیل در ادامه مطلب خود با اشاره به سخنان هاکان آکسای، تحلیلگر سیاسی که در گفتگو با خبرگزاری رسمی روسیه- ریا نُووستی- صورت گرفته به نقل از وی می آورد: «چنانچه مقامات ترکیه طی روزهای آینده فرد متهم را آزاد نکنند،‌ گامی به سوی برآورده نمودن تقاضای روسیه برداشته اند که یک نشانه مثبت خواهد بود. با اینحال احتمال کمی وجود دارد که این اقدام بتواند روابط میان دو کشور را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.»

در ادامه تحلیل آمده است: «پیش از این، ‌مقامات روسیه اظهار داشتند که ترکیه علاوه بر مجازات عاملان این رویداد و عذرخواهی رسمی، بایستی بابت خسارات وارد شده غرامت بپردازد.

این تحلیلگر سیاسی در ادامه توضیح داد که مقامات ترکیه «تاکنون بطور سرسختانه ای از درک موضع روسیه سرباز زده اند و بر این تصور هستند که با گذشت زمان،‌ روابط به حالت عادی بازخواهد گشت». از سوی دیگر، روسیه با صراحت اعلام کرده است که این بحران تا زمانیکه آنکارا مسئولیت این حادثه را نپذیرد، به قوت خود باقیست.

بنا به نظر تئودور کاراسیک،‌ تحلیلگر سیاسی، محاکمه قاتل خلبان روسی بر سایر سیاستهای ترکیه به ویژه در حوزه تعارض بر سر سوریه تأثیری نخواهد داشت.»