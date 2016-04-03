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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر:

اسکان مسافران نوروزی در مدارس استان بوشهر ۱۵ درصد افزایش یافت

اسکان مسافران نوروزی در مدارس استان بوشهر ۱۵ درصد افزایش یافت

بوشهر - مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: اسکان مسافران نوروزی در مدارس استان بوشهر ۱۵ درصد افزایش یافت.

ناصر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با برنامه‌ریزی صورت گرفته توانستیم خدمات بسیار خوبی را به مسافران نوروزی ارائه دهیم و شاهد افزایش پذیرش و اسکان مسافران نوروزی در مدارس استان بوشهر بودیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: در مجموع دو هزار و ۲۰۵ کلاس درس در ۳۳۸ مدرسه استان بوشهر به منظور میزبانی از مسافران نوروزی تجهیز شده بود.

وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی اسکان مسافران نوروزی در مدارس استان بوشهر اضافه کرد: با اپایان تعطیلات نوروزی آمار اسکان مسافران نوروزی در استان بوشهر به بیش از ۲۰۰ هزار نفر رسید.

کرمی خاطرنشان کرد: ۳۷ هزار و ۵۹۶ خانوار فرهنگی با ۱۸۷ هزار  ۹۸۰ نفر و دو هزار و ۹۱۶ خانوار غیرفرهنگی با ۱۴هزار و ۵۸۰ نفر در مدارس استان بوشهر اسکان یافتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: در مجموع ۴۰ هزار و ۵۱۲ خانوار با جمعیت ۲۰۲ هزار و ۵۶۰ نفر در مدارس استان بوشهر اسکان یافتند.

کد مطلب 3589608

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