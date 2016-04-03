راهکارهای ارتقای خدمات رفاهی و بیمه فرهنگیان در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بطحایی با تشریح برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در سال ۱۳۹۵، افزود: حمایت و پشتیبانی کامل از اجرای راهکار سند تحول بنیادین، استفاده از ظرفیت طرح رتبه بندی فرهنگیان، ارتقای رفاهی فرهنگیان، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، بهبود مدیریت منابع مالی و استقرار نظام جامع و یک پارچه مالی، تنوع بخشی به تأمین منابع مالی دولتی و غیردولتی، توسعه و بهبود کیفی خدمات بیمه‌ای و افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی بخشی از برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی در سال جدید است.

وی با اشاره به تجمیع رفاهی فرهنگیان، ادامه داد: ارائه خدمات ارزش افزوده و حمایت از سنجش افزاری و نرم افزاری به عنوان راه کارهای تحقق گسترش خدمات رفاهی فرهنگیان می‌باشد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: همکاری در طراحی، توسعه و اجرای مناسب سامانه‌های یکپارچه و اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی متناسب با سیاست‌های سند تحول بنیادین و برنامه ششم توسعه از دیگر برنامه‌های این معاونت در سال ۹۵ پیش بینی شده است.