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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

معاون وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:

راهکارهای ارتقای خدمات رفاهی و بیمه فرهنگیان در سال ۹۵

راهکارهای ارتقای خدمات رفاهی و بیمه فرهنگیان در سال ۹۵

معاون توسعه مديريت پشتيبانی وزير آموزش و پرورش گفت: افزايش سهم هزينه های غير پرسنلی و استفاده از ظرفيت های قانون خدمات كشوری از برنامه های آموزش و پرورش در سال جديد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بطحایی با تشریح برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در سال ۱۳۹۵، افزود: حمایت و پشتیبانی کامل از اجرای راهکار سند تحول بنیادین، استفاده از ظرفیت طرح رتبه بندی فرهنگیان، ارتقای رفاهی فرهنگیان، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، بهبود مدیریت منابع مالی و  استقرار نظام جامع و یک پارچه مالی، تنوع بخشی به تأمین منابع مالی دولتی و غیردولتی، توسعه و بهبود کیفی خدمات بیمه‌ای و افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی بخشی از برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی در سال جدید است. 

وی با اشاره به تجمیع رفاهی فرهنگیان، ادامه داد: ارائه خدمات ارزش افزوده و حمایت از سنجش افزاری و نرم افزاری به عنوان راه کارهای تحقق گسترش خدمات رفاهی فرهنگیان می‌باشد. 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: همکاری در طراحی، توسعه و اجرای مناسب سامانه‌های یکپارچه  و اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی متناسب با سیاست‌های سند تحول بنیادین و برنامه ششم توسعه از دیگر برنامه‌های این معاونت در سال ۹۵ پیش بینی شده است.

کد مطلب 3589618

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