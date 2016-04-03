شکست ناپولی مقابل اودینزه/ ایگواین اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ناپولی عصر امروز یکشنبه در ادامه هفته سی و یکم رقابتهای سری آ ایتالیا در زمین اودینزه به میدان رفت و شکست ۳ بر یک را متحمل شد. با این نتیجه فاصله این تیم با یوونتوس بیشتر از قبل شده است.

برونو فرنادنس (۱۴ و ۴۵) و شریل سریو (۵۷) زننده گل های تیم اودینزه بودند. اودینزه یک ضربه پنالتی را هم در دقیقه ۲۶ توسط فرناندس از دست داد. تنها گل ناپولی را در این مسابقه ایگواین در دقیقه ۲۵ به ثمر رساند. بهترین مهاجم سری آ در دقیقه ۷۵ با دریافت کارت قرمز دوم اخراج شد تا بازی بعدی ناپولی را هم از دست بدهد.

ناپولی با این شکست در امتیاز ۶۷ باقی ماند تا فاصله این تیم یوونتوس ۷۳ امتیازی به ۶ امتیاز افزایش یابد.