نیروهای ترکیه باید از عراق خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای عراق با «فاروق قایماقچی» سفیر ترکیه در عراق در شهر بغداد دیدار کرد.

بر اساس این گزارش در این دیدار عمار حکیم درخواست کرد که نظامیان تُرک حاضر در اراضی عراق از این کشور خارج شوند.

وی در همین راستا افزود: نیروهای ترکیه با ورود به عراق حاکمیت ملی را نادیده گرفته و به روابط دوجانبه و حسن همجواری ضربه زده اند.

عمار حکیم در ادامه تصریح کرد: درهای عراق جدید به روی همه باز است و در مناسبت های بسیاری تمایل شدید خود را به برقراری بهترین روابط با همسایگانش از جمله ترکیه ثابت کرده است.

رئیس مجلس اعلای عراق در ادامه بر لزوم یکسان سازی تلاش ها در مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت: جهان امروز متوجه شده است که تروریسم آفتی فراتر از مرزها است و ارتباطی با وضعیت سیاسی عراق ندارد. هر چند این باور کمی دیر صورت گرفته است و انفجارهای در پاریس، بروکسل و همچنین ترکیه گواه این مدعاست. وی همچنین نسبت به ریختن حتی یک قطره خون در پی اقدامات تروریست ها در مناطق مختلف ابراز تاسف کرد.

گفتنی است عمار حکیم پیش از این تاکید کرده بود که ترکیه باید احترام بیشتری به مردم و دولت عراق بگذارد و عراق با وجود تمام آسیب ها نسبت به احقاق حقوق خود و دفاع از تمامیت ارضی اش توانایی دارد اما در حال حاضر منتطر هستیم که طرف ترکیه ای با عقل و حکمت رفتار کنند.