مراسم ختم والده سردار سلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم والده سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه عصر امروز یکشنبه در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی با حضور جمعی از شخصیت های سیاسی و نظامی برگزار شد.

در این مراسم، چهره هایی همچون محمود احمدی نژاد، سرلشکر محمدعلی جعفری، آیت الله موحدی کرمانی، آیت الله حسینی بوشهری، محسن رضایی، سردار حاجی زاده، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار علی فدوی، امیر احمدرضا پوردستان، امیر حبیب الله سیاری، سردار احمد وحیدی وزیر سابق دفاع، سرلشکر غلامعلی رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر محمد باقری معاون ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر ایزدی معاون اشراف و راهبردی فرماندهی معظم کل قوا، امیر موسوی جانشین فرمانده کل ارتش، سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سردار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح، امیر حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، محمدحسین صفارهرندی، سردار مرتضی قربانی، حجت الاسلام شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس، حجت الاسلام محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، وحید حقانیان معاون دفتر مقام معظم رهبری، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس، سردار جعفر اسدی فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه، رستم قاسمی وزیر سابق نفت، پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، اسماعیل کوثری، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، سرلشکر رحیم صفوی مشاور عالی مقام معظم رهبری، سردار محسن کاظمینی فرمانده سپاه تهران و ... حضور داشتند.