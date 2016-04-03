شمار گردشگران جاذبه های بهشهر ۱۵ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آزموده عصر یکشبنه در اولین جلسه شورای اداری بهشهر در سالن اجتماعات فرمانداری گفت: در نوروز امسال ۱۴هزارنفر گردشگر از پارک ملت بهشهر بازدید کردند.

وی با بیان اینکه شهرداری ها در سال گذشته درآمدزایی مناسبی نداشتند، خاطر نشان کرد: مهمترین منبع درآمدی شهرداری ها، ازوصولی پروانه های ساختمانی است که باکاهش صدور پروانه، وصولی و درآمد ما نیز کاهش یافته است.

شهردار بهشهر گفت: در تمام ۱۴ روز نوروز امسال، پرسنل و کارکنان شهرداری در بخش آتش نشانی، فضای سبز، ناوگان عمومی و... در آماده باش کامل بودند و حوادثی خاص در مدیریت شهری نداشتیم.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان بهشهر نیز در این جلسه بااشاره به آمار ویزیت بیماران در طول نوروز امسال یادآور شد: بیش از ۱۰ هزارنفر امسال در طول نوروز در بیمارستان های بهشهر ویزیت و بیش از سه هزار تخت بستری شدند و همچنین سه هزار و ۸۸ نفر نیز در مراکز درمانی شبانه روزی روستایی ویزیت شدند.

محمدتقی صالح طبری گفت: ۲۳۵ مورد بازدید از رستوران ها و مراکز تهیه غذا انجام شده در طول نوروز امسال که ۸۳۱ کیلوگرم موادغذایی فاسد و منقضی شده در رستوران ها کشف و معدوم شد.