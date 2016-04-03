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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷:۵۱

شهردار بهشهر:

شمار گردشگران جاذبه های بهشهر ۱۵ درصد رشد یافت

شمار گردشگران جاذبه های بهشهر ۱۵ درصد رشد یافت

بهشهر- شهردار بهشهر از افزایش ۱۵ درصدی بازدید گردشگران از جاذبه های گردشگری شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آزموده عصر یکشبنه در اولین جلسه شورای اداری بهشهر در سالن اجتماعات فرمانداری گفت: در نوروز امسال ۱۴هزارنفر گردشگر از پارک ملت بهشهر بازدید کردند.

وی با بیان اینکه شهرداری ها در سال گذشته درآمدزایی مناسبی نداشتند، خاطر نشان کرد: مهمترین منبع درآمدی شهرداری ها، ازوصولی پروانه های ساختمانی است که باکاهش صدور پروانه، وصولی و درآمد ما نیز کاهش یافته است.

شهردار بهشهر گفت: در تمام ۱۴ روز نوروز امسال، پرسنل و کارکنان شهرداری در بخش آتش نشانی، فضای سبز، ناوگان عمومی و... در آماده باش کامل بودند و حوادثی خاص در مدیریت شهری نداشتیم.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان بهشهر نیز در این جلسه بااشاره به آمار ویزیت بیماران در طول نوروز امسال یادآور شد: بیش از ۱۰ هزارنفر امسال در طول نوروز در بیمارستان های بهشهر ویزیت و بیش از سه هزار تخت بستری شدند و همچنین سه هزار و ۸۸ نفر نیز در مراکز درمانی شبانه روزی روستایی ویزیت شدند.

محمدتقی صالح طبری گفت: ۲۳۵ مورد بازدید از رستوران ها و مراکز تهیه غذا انجام شده در طول نوروز امسال که ۸۳۱ کیلوگرم موادغذایی فاسد و منقضی شده در رستوران ها کشف و معدوم شد.

کد مطلب 3589650

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